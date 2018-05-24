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扶持“独角兽”切不可拔苗助长

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-24 17:01

重视独角兽企业，把独角兽企业作为重点来培育，并没有错，但必须有一个前提――尊重客观经济规律，尊重企业发展规律。

重视独角兽企业，把独角兽企业作为重点来培育，并没有错，但必须有一个前提――尊重客观经济规律，尊重企业发展规律。要在政策允许的范围内给予企业支持，绝不能为了眼前的政绩透支政策、透支政府公信力，更不能让那些原本可以有序发展的企业掉到政策陷阱之中。

数据显示，目前我国独角兽企业数量全球占比已超过35％，仅位于美国之后。在经济快速发展、科技不断进步的形势下，能够涌现出一批独角兽企业，当然是一件让人高兴的事。也正因为独角兽企业爆发力强、对经济拉动作用明显，很多地方围绕培育独角兽企业出台了支持政策，有些地方甚至“不遗余力”。

所谓独角兽企业，就是具有10亿美元以上估值且创办时间相对较短的公司。重视独角兽企业，把独角兽企业作为重点来培育，并没有错，但必须有一个前提――尊重客观经济规律，尊重企业发展规律。否则，独角兽就可能变成“毒角兽”。此类现象在过去并不是没有发生过，也曾给相关地方或行业发展带来了不利影响。尽管如此，面对其他地方竞相亮出很高的独角兽企业培育目标，有的地方更表示，下一轮本地区能否有好的表现，能否站在新的制高点，就看独角兽企业培育了。独角兽企业被赋予如此高的地位，给予巨大的政策支持，难免让人产生担忧。

这是因为，一旦政策上过于给力推动，就难免会出现“为独角兽而独角兽”的现象，会出现诸如拔苗助长等问题。前些年的光伏企业之所以出现一些问题，一个重要原因就是各地政策的盲目性带动了发展的盲目性，各地政策的无序带来行业发展的无序。很多原本可以依据经济发展规律有序发展的企业，为了抢占政策高地，被迫陷入激进发展泥潭，行业发展也遭遇了巨大打击。更值得警醒的是，由于政策是为“名”而定，而非依“实”所用，那些真正想在技术、产品、核心竞争力上下功夫的企业，也被迫放弃技术研究和产品开发，一起陷入为争取政策或补贴而放弃核心竞争力的状态。

从目前相关地区制定的鼓励独角兽企业发展政策来看，大多仍未能吸取以往的教训，仍在围绕数据做文章，在很大程度上忽视了发展质量问题。要看到，目前的独角兽企业大多是在新兴经济领域。新兴经济确实是独角兽企业诞生的主要土壤，也是最容易诞生独角兽企业的领域。但相对于其他领域，新兴经济最容易产生泡沫，发展中可能遇到的风险最大。对此，各地必须有所考虑。

因此，必须遵循经济发展规律，在政策允许的范围内给予企业支持，绝不能为了眼前的政绩透支政策、透支政府公信力，更不能让那些原本可以有序发展的企业掉到政策陷阱之中。其实，对广大企业家来说，即便不给特殊支持政策，他们一样会认真地创办企业，关键是各地职能部门要把“亲”“清”政商环境塑造好，把公平竞争的营商环境打造好。只有政策支持却没有好的营商环境，企业不可能得到真正发展，企业也不会久留，更别说进入。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215183-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏独角兽

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