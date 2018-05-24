　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

宁夏新能源总装机容量突破1600万千瓦

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-24 17:02

作为全国首个新能源综合示范区，近年来，宁夏新能源发展迅速。截至目前，宁夏新能源总装机容量已达1611万千瓦，其中风电991万千瓦，光伏620万千瓦，占统调总装机

作为全国首个新能源综合示范区，近年来，宁夏新能源发展迅速。截至目前，宁夏新能源总装机容量已达1611万千瓦，其中风电991万千瓦，光伏620万千瓦，占统调总装机容量的41％。

据国网宁夏电力公司介绍，目前宁夏已形成8个大规模风电光伏产业集群，成为我国大规模推广应用“绿色能源”的重要基地。然而新能源高速增长的同时，也给新能源消纳及电网运行控制带来挑战，如今消纳新能源已成为宁夏电网安全生产外的首要任务。

为此，宁夏深挖火电调峰能力，2017年供热期内释放供热机组调峰能力近100万千瓦，全部用于新能源消纳，网内统调机组调峰能力均达50％。同时在采暖、交通等领域推进“以电代煤”“以电代油”项目，大力推动自备电厂与新能源企业实施关停替代发电，2015年至2017年累计实现电能替代电量40亿千瓦时。

宁夏积极组织新能源企业参与电力直接交易，2017年宁夏新能源区内交易电量近70亿千瓦时，并引导新能源企业开展跨省错峰消纳，促成外送新能源电量32亿千瓦时。今年宁夏计划电力外送规模达500亿千瓦时，其中新能源消纳占50亿千瓦时。

日前，宁夏已正式启动电力辅助服务市场试运行，该项目将有效提高系统消纳新能源电量的能力，初步测算，市场初期可增加系统调峰能力约130万千瓦。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215184-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:光伏新能源

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

颜值与营养并存，年糕妈妈教你做紫薯奶酪吐司卷

颜值与营养并存，年糕妈妈教你做紫薯奶酪吐司卷

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS