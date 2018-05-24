宁夏新能源总装机容量突破1600万千瓦

作为全国首个新能源综合示范区，近年来，宁夏新能源发展迅速。截至目前，宁夏新能源总装机容量已达1611万千瓦，其中风电991万千瓦，光伏620万千瓦，占统调总装机容量的41％。

据国网宁夏电力公司介绍，目前宁夏已形成8个大规模风电光伏产业集群，成为我国大规模推广应用“绿色能源”的重要基地。然而新能源高速增长的同时，也给新能源消纳及电网运行控制带来挑战，如今消纳新能源已成为宁夏电网安全生产外的首要任务。

为此，宁夏深挖火电调峰能力，2017年供热期内释放供热机组调峰能力近100万千瓦，全部用于新能源消纳，网内统调机组调峰能力均达50％。同时在采暖、交通等领域推进“以电代煤”“以电代油”项目，大力推动自备电厂与新能源企业实施关停替代发电，2015年至2017年累计实现电能替代电量40亿千瓦时。

宁夏积极组织新能源企业参与电力直接交易，2017年宁夏新能源区内交易电量近70亿千瓦时，并引导新能源企业开展跨省错峰消纳，促成外送新能源电量32亿千瓦时。今年宁夏计划电力外送规模达500亿千瓦时，其中新能源消纳占50亿千瓦时。

日前，宁夏已正式启动电力辅助服务市场试运行，该项目将有效提高系统消纳新能源电量的能力，初步测算，市场初期可增加系统调峰能力约130万千瓦。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215184-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm