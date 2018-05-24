美媒发"颠覆者"榜单：SpaceX居首 滴滴小米上榜

（原标题：Meet the 2018 CNBC Disruptor 50 companies）

科技传媒网讯 网易科技新闻5月24日消息，据CNBC报道，美国科技媒体CNBC近日发布了第六届年度“50大颠覆者”排行榜，上榜的私营公司正通过它们的创新改变着世界。今年上榜公司涵盖的范围很广，从生物技术和机器学习到运输和零售领域，甚至包括探索外太空。

其中，美国科技大亨伊隆・马斯克（Elon Musk）旗下火箭公司SpaceX居于榜首，网约车巨头Uber位于第二位。除它们之外，Airbnb、Pinterest以及Palantir等三家公司，已经连续六年出现在“50大颠覆者”排行榜上，它们都在继续履行“颠覆者”的承诺。还有些新来者，从健身到金融，再到女性卫生。这些公司的想法与众不同，它们都在迫使老牌巨头做出改变。

上榜的中国企业包括滴滴出行，该公司已经融资290亿美元，估值560亿美元，关键技术是人工智能、机器学习以及无人驾驶，颠覆的领域包括公共交通、出租车以及豪华轿车服务行业。小米融资14亿美元，估值约为460亿美元，关键技术是人工智能，是手机行业的主要颠覆者之一。

这些具有前瞻性思维的初创企业不仅发现了市场上未被开发的利基市场，它们有可能成为价值数十亿美元的企业，其中大多数（33家公司）已经是价值十亿美元的“独角兽”。

要想颠覆老牌企业巨头绝非易事，但这些获得风险资本支持的创企表现非常棒。PitchBook的数据显示，这50家公司总计筹集了近780亿美元的风险资本，它们的市场估值总和超过3500亿美元。许多公司的产品和服务已经成为我们日常生活的一部分，不管我们是否意识到。 （小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215186-1.html

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