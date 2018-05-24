为IPO造工业互联网概念 富士康能否摘掉“世界代工厂”帽子

一直以来外界对富士康的评价以“不了解”居多，即便有所了解也和“代工厂”、“苹果”这些词语高度关联。而“代工厂”是郭台铭避之唯恐不及的三个字，2012年富士

不出意外，富士康将成为近三年A股市场规模最大的IPO。

从2月1日递交招股书申报稿到3月8日证监会第十七届发审委审核通过，仅仅用了36天，创下了A股市场IPO审核的最快纪录。在A股市场审核趋严的大环境下，富士康IPO过审被外界称为“光速”。

根据招股书披露，富士康股份股票简称“工业富联”，拟发行约19.7亿股，占发行后总股本的10%，全部为公开发行新股，不设老股转让。募集资金主要用于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资，募集资金超过上述需求量部分，用于补充营运资金。

“富士康从代工向工业互联网转型需要更多投入，在A股IPO后，可以提供更多资金，支持转型。”香颂资本董事长沈萌对蓝鲸TMT记者说。

富士康股份主营业务有通信网络设备、云服务设备及精密工具和工业机器人三个部分。是从集团母公司鸿海精密旗下剥离的出来的业务。鸿海精密间接持股富士康股份69.14%，郭台铭IPO前持股富士康股份11.54%，IPO后持股10.39%。

与之前媒体猜测的有可能“折价”上市不同，富士康采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的发行方式，其中全部战略配售股（50%股份锁定期为12个月，50％的股份锁定期为18个月）和部分网下发行股（70%锁定1年）设置了锁定期。其实无论是折价上市还是大面积锁股，都是由于富士康IPO规模特别巨大，防止股市剧烈波动的一种手段。当然，两者向市场传递的信号截然不同。时隔四年之后，重启战略配售，对于富士康无疑是积极的，符合A股市场利好高科技的预期。

世界级代工厂“船大难掉头”

一直以来外界对富士康的评价以“不了解”居多，即便有所了解也和“代工厂”、“苹果”这些词语高度关联。而“代工厂”是郭台铭避之唯恐不及的三个字，2012年富士康谋求转型，曾宣布到2014年实现装配100万台机械手臂计划。郭台铭也一直在多个场合强调，富士康二十多年前就已经不是只有代工了。言外之意，富士康并不是一家代工厂。

在近期富士康IPO路演阶段，郭台铭开始频繁露面。5月16日，郭台铭头顶8K标识红色棒球帽现身清华大学，以实体经济＋数字经济工业互联网赋能时代来临为主题，宣讲富士康8K＋5G、高效能运算及人工智能在工业互联网的应用理念。5月17日，在天津举办的第二届世界智能大会上，郭台铭再次强调，富士康不是代工厂了。其招股书对于自身代工业务描述也均回避代工字样，以ODM、EMS、加工替代。

根据招股书披露，2015年至2017年，富士康主营业务成本占总成本比重99.91%、99.76%、99.73%。直接原料成本（采购大量高价值电子零件）占当期主营业务成本的82.02%、83.21%和86.51%。一般情况下，只有在传统工业制造技术含量较低领域才会有如此高的原料成本占比。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215188-1.html

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