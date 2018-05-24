　
主页 > 产业 > 节能环保 > 正文

今年一季度黑龙江开出“环保罚单”3555.18万元

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-24 17:34

记者今天从黑龙江省环保厅了解到，今年一季度该省共开出3555．18万元“环保罚单”，其中哈尔滨、双鸭山罚款均超1千万元，有力震慑环境违法行为。

记者今天从黑龙江环保厅了解到，今年一季度该省共开出3555．18万元“环保罚单”，其中哈尔滨、双鸭山罚款均超1千万元，有力震慑环境违法行为。

据了解，今年一季度，黑龙江各级环保部门共下达行政处罚决定书171件，罚款数额3555．18万元。实施配套办法案件总数44件，按日连续处罚案件共3件，同期减少100％，罚款790万元，同期减少56．3％；适用查封扣押案件共16件，同期增长60％；实施限产停产案件共18件，同期增长500％；移送公安机关行政拘留共5件，同期增长150％；移送涉嫌环境污染犯罪案件共2件，同期增长100％。

其中，环境行政处罚案件办理情况方面，哈尔滨、齐齐哈尔、绥化、双鸭山等市案件数较多；哈尔滨、双鸭山、大庆、牡丹江罚款数额较大，其中哈尔滨、双鸭山罚款超1千万元。而大兴安岭、黑河、七台河、鸡西等地下达行政处罚决定较少，其中大兴安岭无行政处罚案件。环境保护法配套办法实施情况方面，牡丹江、绥化适用配套办法案件较多，其中，哈尔滨、大庆、双鸭山一季度实施了按日连续处罚；绥化一季度有1起涉嫌环境污染犯罪移送案件；佳木斯、双鸭山、伊春移送行政拘留案件较多；牡丹江、绥化实施查封扣押、限产、停产案件数较多。而鸡西、鹤岗、黑河一季度配套办法案件适用空白，哈尔滨、大庆、七台河、大兴安岭仅1件适用配套办法案件。

下一步，黑龙江省环保厅要求各级环境保护部门要积极履行法定职责、健全严惩重罚机制。对违法问题多发、日常执法监管薄弱的地区，上级环境保护部门要作为重点监管地区，督促其依法履职。加强信息公开力度，完善处罚报送制度。同时完善衔接机制、加强案件移送，严防出现“有案不移”“以罚代刑”等问题。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215189-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:一季度黑龙江今年环保罚单开出

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

颜值与营养并存，年糕妈妈教你做紫薯奶酪吐司卷

颜值与营养并存，年糕妈妈教你做紫薯奶酪吐司卷

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS