今年一季度黑龙江开出“环保罚单”3555.18万元

记者今天从黑龙江省环保厅了解到，今年一季度该省共开出3555．18万元“环保罚单”，其中哈尔滨、双鸭山罚款均超1千万元，有力震慑环境违法行为。

记者今天从黑龙江省环保厅了解到，今年一季度该省共开出3555．18万元“环保罚单”，其中哈尔滨、双鸭山罚款均超1千万元，有力震慑环境违法行为。

据了解，今年一季度，黑龙江各级环保部门共下达行政处罚决定书171件，罚款数额3555．18万元。实施配套办法案件总数44件，按日连续处罚案件共3件，同期减少100％，罚款790万元，同期减少56．3％；适用查封扣押案件共16件，同期增长60％；实施限产停产案件共18件，同期增长500％；移送公安机关行政拘留共5件，同期增长150％；移送涉嫌环境污染犯罪案件共2件，同期增长100％。

其中，环境行政处罚案件办理情况方面，哈尔滨、齐齐哈尔、绥化、双鸭山等市案件数较多；哈尔滨、双鸭山、大庆、牡丹江罚款数额较大，其中哈尔滨、双鸭山罚款超1千万元。而大兴安岭、黑河、七台河、鸡西等地下达行政处罚决定较少，其中大兴安岭无行政处罚案件。环境保护法配套办法实施情况方面，牡丹江、绥化适用配套办法案件较多，其中，哈尔滨、大庆、双鸭山一季度实施了按日连续处罚；绥化一季度有1起涉嫌环境污染犯罪移送案件；佳木斯、双鸭山、伊春移送行政拘留案件较多；牡丹江、绥化实施查封扣押、限产、停产案件数较多。而鸡西、鹤岗、黑河一季度配套办法案件适用空白，哈尔滨、大庆、七台河、大兴安岭仅1件适用配套办法案件。

下一步，黑龙江省环保厅要求各级环境保护部门要积极履行法定职责、健全严惩重罚机制。对违法问题多发、日常执法监管薄弱的地区，上级环境保护部门要作为重点监管地区，督促其依法履职。加强信息公开力度，完善处罚报送制度。同时完善衔接机制、加强案件移送，严防出现“有案不移”“以罚代刑”等问题。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215189-1.html

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