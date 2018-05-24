黯然退市！昆明机床成云南第一家A股退市企业

据了解，昆明机床退市后，云南A股企业数量从将34家降至33家。昆明机床也成为为云南A股企业中第一个退市企业。

2018年5月15日，上海证券交易所上市委员会召开审核会议，作出了同意终止沈机集团昆明机床股份有限公司(下文简称：昆明机床)股票上市的审核意见。连续多年亏损的昆明机床，最终未能在去年实现扭亏为盈，A股黯然退市。据了解，昆明机床退市后，云南A股企业数量从将34家降至33家。昆明机床也成为为云南A股企业中第一个退市企业。

昆明机床A股退市始末

昆明机床A股退市，企业亏损是最大的原因。在2016年4月1日，昆明机床就因2014年和2015年连续两年亏损，被实施退市风险警示。在2017年5月23日，连续三年亏损昆明机床股票被实施暂停上市。今年4月28日，昆明机床发布年报，上市公司股东的净利润为-3.50亿元，2017年末净资产为-3822.10万元。四年亏损，断了昆明机床A股复市的希望。

5月15日上海证券交易所上市委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条、第14.3.3条和第14.3.16条的规定，正式终止昆明机床股票上市。公告显示，2018年5月30日，昆明机床进入退市整理期，交易30个交易日，除特殊情况外，其股票价格的涨跌幅限制为10%；退市整理期满后将摘牌并进入挂牌转让阶段。

面对昆明机床退市，有网友指出，这是市场正常的淘汰行为。但作为曾经机床行业“十八罗汉”之一，昆明机床A股退市还是让人唏嘘。笔者以为，昆明机床退市是众多的原因造成的。不景气的市场需求、薄利低价的竞争环境以及内部经营失误都让这个曾经辉煌的企业发展之路变得举步维艰。如今A股退市，昆明机床是触底反弹还是一蹶不振还不得而知。

A股退市，H股何去何从？

昆明机床除了在上交所上市的A股，还有港股上市的H股。同样因为亏损问题，昆明机床H股目前处于停牌中。不过与A股不同，昆明机床一直在积极争取H股的复牌。那么这次A股下市，对H股的影响大吗？

在科技媒体新闻刊登的《昆明机床A股退市后H股何去何从？公司：复牌可能性大》一文中，昆明机床的相关负责人表示：“两地规则不同，港股的复牌条件中，最重要的是政法审计。”整体来看，A股对昆明机床H股复牌工作的影响不大，但不排除H股因此下跌的可能性。

笔者注意到，在前一阶段昆明机床发布的消息来看，H股的复牌工作第一阶段已经完成，现在正在进行第二阶段的工作。目前来看，H股的相关工作进行顺利，复牌的可能性很大。昆明机床也将继续积极推进相关工作，以维护公司股东利益。

昆明机床现状

今年年初，昆明机床宣布将以部分资产作为抵押，以金额不高于人民币2亿元，利率不高于沈机集团向中国进出口银行借款利率向沈机集团借款；3月，昆明机床发布公告，将资产编码为066-18YL的VMG6五轴联动镗铣床在云南产权交易中心公开挂牌转让，挂牌价格为人民币4000万元整；5月，昆明机床发布《昆明机床以公开挂牌方式出售上海市杨浦区黄兴路2077号801-810室办公房产的进展公告》，称出售资产期间内未徵集到符合受让条件的意向受让方。在调整公司内部资产的同时，昆明机床也在积极进行H股的复牌工作。可以看得出，昆明机床正在调整企业战略，积极自救。

虽然昆明机床一直在采取行动，但公司的发展形势依旧不容乐观。目前昆明机床有三个问题亟待解决。第一，由于经营不善引起了部分中小股东的不满，公司内部矛盾突出；第二，H股复牌需要满足四个条件，但目前相关工作还在进行中，且存在变数；第三也是最重要的一点，公司亟需找到扭亏为盈的办法，如果盈利能力依然为负，不仅H股复牌无望，公司的未来发展也会成为问题。

逆水行舟，不进则退。留给昆明机床的退路已经不是很多。未来这家国内老牌机床企业将如何发展，就让我们拭目以待吧。

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