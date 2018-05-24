用友精智入

用友网络将结合用友云的平台技术与服务能力，以及用友在工业制造企业丰富的经验累积，加速四川企业工业互联网建设落地。

5月23日，由四川经济和信息化委员会、中国信息通信研究院与清华大数据系统软件国家工程实验室联合主办的“2018两化融合深度行（四川站）暨首届工业大数据峰会”在成都召开。会上发布了“2018四川省工业互联网优秀解决方案和实践案例”，其中，用友网络科技股份有限公司的“精智|用友工业互联网平台”成功入选。用友网络将结合用友云的平台技术与服务能力，以及用友在工业制造企业丰富的经验累积，加速四川企业工业互联网建设落地。

四川省经信委信息化处处长李少昆公布“2018四川省工业互联网优秀解决方案和实践案例”入选名单

据了解，本次活动以“工业互联推动制造强国”为主题，旨在深入研讨工业互联网建设发展的机制方法，实质推进工业互联网和工业大数据落地扩散，加速新旧动能转换，提升企业核心竞争能力。

四川工业互联网建设进入关键阶段

四川作为全国经济大省，西部地区经济强省，早在2015年10月就印发了《中国制造2025四川行动计划》。同年12月，四川省政府又印发了《“互联网+四川制造”实施方案》，计划到2020年，培育10个全国领先、行业主导的互联网工业平台；培育100家以上“互联网+”协同制造标杆企业，建成1000家以上智能工厂(车间)。

2016年四川工业实现利润2176亿元，增长5.4%，扭转了过去两年负增长的不利局面，为四川工业“稳中有进”“稳中趋好”积蓄了强劲动力。

2017年，四川省工业品牌综合竞争力位居全国第7位、西部地区第1位。

2018年5月，四川省经信委启动“两化深度融合，万家企业上云”，计划到2020年，引进和培育重点云服务商10家，新增上云企业10000家以上，遴选上云示范企业100家，“企业上云”比例和应用深度处于中西部领先水平。

当前，四川制造业已经进入了转型升级创新发展的关键阶段，势必需要加速推进制造业的数字化转型，以工业互联网的介入契机，促进资源整合、提升科研效率、加快成果转化。

四川省经信委高度重视工业互联网工作，注重发现和解决应用部署及产业发展中的关键问题，着力探索提炼可复、可推广的经验。“2018四川省工业互联网优秀解决方案和实践案例”的评选，经过企业自愿申报，各市（州）经济和信息化委推荐，四川经信委组织专家评审最终评选出此名单。评选出的优秀方案和案例均展示了工业互联网的新理念、新产品、新技术，代表性强且示范作用明显。以此提升四川工业互联网应用部署的信心，加快制造强省和网络强省建设进程！

用友精智为四川工业注入数字化、智能化血液

用友公司专注企业服务30年，在用友服务的大中型企业客户中，60%以上是制造企业。为推动制造业数字化转型，2017年8月正式发布精智|用友工业互联网平台。

用友精智是工业领域的用友云，面向工业企业的智能云平台，能够链接海量设备、承载大数据、搭载海量工业APP，同时提供安全与接入规范。用友精智整体架构包括了设备层、IaaS层、PaaS层、SaaS/BaaS/DaaS层以及APP云市场等内容。用友精智一方面打造智能制造生态、服务工业企业上云，另一方面与龙头企业联合创新，并助力各地方工业云平台项目的落地。

2017年12月，用友精智入选工信部发布的《第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录》名单。目前用友网络已与湖北省、江西省、浙江省、湖南省、上海市等地政府和经信委签订战略合作协议。4月，湖北工业云(用友)平台已正式上线并运营。

用友精智作为四川省工业互联网优秀应用解决方案，将融合移动互联网、云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等技术，为四川工业企业重点提供用友云的营销服务、采购服务、交易服务、设计服务、制造服务、工程服务、分析服务、财务服务、人力服务、协同服务、云ERP、云MES、金融服务以及第三方SaaS 服务。帮助他们实现数字化、智能化的生产、管理模式，促进产品质量、生产效率、经济效益与生产力的跃升。推动四川经济加快实现西部制造强省和“中国制造”西部高地的建设目标！

同时，用友网络还将通过用友云与精智|用友工业互联网平台，助力各地方工业云平台项目落地，共同推动我国工业企业上云，加快制造强国建设！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215191-1.html

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