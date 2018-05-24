三强联手 通威太阳能强势加码的SHJ太阳能电池有何魔力？

5月22日，通威太阳能、上海微系统所、三峡资本在成都通威国际中心正式签订硅基异质结SHJ太阳能电池产业化战略合作协议。成都市政府副市长范毅，成都市政府秘书长、双流区委书记周先毅，十一届全国政协常委、全国人大代表、通威集团董事局主席刘汉元，中科院院士、上海微系统所所长王曦，三峡资本副总经理程志明，通威集团副总裁黄其刚，通威太阳能董事长谢毅等领导出席并见证仪式。未来三方将在推动SHJ太阳能电池实现产业化方面展开全方位合作，在产业化运营、技术、资金等方面实现优势互补。

签约仪式现场

三强优势互补

再造产业优势增长极

据了解，通威太阳能自2013年成立至今，5年的时间，公司产能规模扩张了10倍，成为全球光伏产业最大和最具竞争力的电池企业。2017年，通威太阳能电池出货量占全球市场4％，但利润占全球电池片行业80％以上，是第二、第三电池企业利润总和的2―3倍；成都基地一、二期项目相继投产，两期项目分别仅用7个月时间建成投产，不断刷新“成都速度”、“中国速度”、“全球速度”，并设计完成了全球首条无人生产线，成为全球光伏行业智能化工厂、数字化车间的典范，实现了绿色能源“成都造”。随着合肥、成都基地项目全部建成投产，通威太阳能电池产能将有望超过30GW，进一步夯实行业龙头地位。多年来，上海微系统所结合国家能源发展战略以及光伏行业发展趋势，积极布局光伏新能源技术，建立了具有世界先进水平的SHJ中试研发平台，逐步突破了SHJ太阳电池产业化关键性技术壁垒。三峡资本长期致力于投资具有高成长性的新材料、新技术、新商业，以资本为纽带，积极探索战略新兴产业发展方向，拥有丰富的投资经验与强大的资本优势。

三强此次携手合作，将加快SHJ高效电池的产业化，实现强强联合、优势互补。项目将设立合资公司，充分发挥科研机构的强大技术力量、充分发挥投资机构的资本优势、充分发挥民营企业的灵活机制体制。据了解，项目将建设SHJ太阳能高效电池中试线和产业化运营，量产化SHJ太阳能电池光电转换效率将超过23％，结合通威太阳能超高效组件技术，有望实现所生产的太阳能组件功率达到500W，超过目前高效组件40％。在成本方面，SHJ将加快实现硅片薄片化进程，硅材料成本将降低至少40％以上。同时，SHJ太阳能电池还具有制备工艺温度低、双面发电、温度系数低等特点，在当今全球光伏领域受到极大的关注，已日渐成为行业发展的热点之一。

中科院院士、上海微系统所所长王曦致辞

三峡资本副总经理程志明致辞

全力打造“独角兽企业”

镌刻光伏行业的“成都坐标”

王曦所长在致辞中提到，通威太阳能是我国领先的太阳能电池制造企业，拥有先进的太阳能电池生产制造技术以及现代化的管理水平。上海微系统所也将一如既往地为技术团队提供服务和保障，利用研发平台为合资企业提供新技术研发资源。相信在政府的大力支持下，通过三方的共同努力，产生很好的优势互补，充分发挥各自的优势，使合资企业成为行业内闪亮的“利剑”。

程志明副总经理在致辞中提出，习近平总书记在十九大报告中指出，要坚持新的发展理念，必须坚定不移地贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加快生态文明体制建设，建设美丽中国，推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。诚挚希望在各方大力支持下，通过技术、产业、资本的结合，合资公司持续加强技术研发和产业化，不断提高帮助产品的转化效率，降低制造成本，进而降低光伏发电的度电成本，为中国乃至全球提供更有竞争力的新能源产品，为中国绿色可持续发展和人类美好未来做出更大的贡献！

通威太阳能董事长谢毅致欢迎辞

谢毅董事长致欢迎辞，谢董表示，这次的合作因时而谋，顺势而为，相信在新一轮全球光伏产业变革的浪潮下，三方的强强联合，将力争使项目成为成都又一“独角兽企业”，并为光伏行业发展的历史镌刻下清晰的“成都坐标”，为双流区打造千亿级新能源产业生态圈提供坚实支撑，为成都新经济发展注入强劲动力。

成都市政府副市长范毅致辞

范毅副市长在致辞中代表成都市政府，对三方协议的签署表示热烈祝贺，对三大机构和企业长期以来对成都经济发展的关心支持和所作贡献表示衷心感谢。 范毅副市长指出，近年来，成都坚持以新能源为重点，以龙头企业为引领，以双流空港高技术产业园为核心区，集聚了通威太阳能等一批重点企业和科研院所。一直以来，通威集团积极布局新能源产业链，取得的长足发展有目共睹，为成都的发展做出了重大的贡献，是成都本土企业的响亮品牌，更是成都的骄傲！2017年，中共四川省委常委、成都市委范锐平书记两次莅临通威太阳能（成都）有限公司，并与刘主席作了深入的沟通和交流。未来，成都市委市政府将全力支持通威发展，助力打造成为“千亿级”企业，成为成都先进制造业的标杆和杰出品牌。

十一届全国政协常委、全国人大代表、通威集团董事局主席刘汉元致辞

刘汉元主席在致辞中指出，通威太阳能从成立至今仅4年半，一路从光伏行业的零参与者，一跃成为市场的最大份额占有者，最先进的生产制造者，以及最盈利和最大规模的经营者，不断刷新着通威速度、成都速度和全球速度，是全球光伏速度的代表者。三方的携手合作将有力推动技术路线向生产转化成果的齐头并进，有利于SHJ太阳能电池技术的规模化、商业化、低成本化的产品转化。刘汉元主席相信，随着技术不断进步、规模不断提升，未来三到五年，全行业光伏发电的系统成本将低于3000元每千瓦，度电成本将低于三毛，光伏发电将成为发电方式中成本最低的能源生产方式。电力生产清洁化将实现能源转型，由中国制造引领的光伏行业也必将走在全球前列，带领全人类走向文明进步的崭新之路。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215192-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm