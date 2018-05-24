河北光伏扶贫总规模全国居首

我省将光伏电站建设作为精准扶贫、精准脱贫的有效途径，年底前将建成光伏电站规模400万千瓦，帮扶30万贫困户稳定增收。

在深度贫困县康保，大萝卜村845千瓦的村级光伏电站已经并网发电。它带动着村里133个贫困户脱贫增收，每户每年三千元，持续20年。

康保县贫困户 李福：

加上自身的家庭搞点副业，也就基本能脱贫。

记者了解到，村级光伏电站规模一般都不大，为了引导企业参与，政府以贫困户的名义投入扶贫资金。在大萝卜村，133万的扶贫资金让133个贫困户成为电站的小股东，东帝公司承担剩余600多万并负责建设运营，按比例获得收益。

康保县康保镇副镇长 刘艳峰：

不用农民管一点，由企业来经营，老百姓也不用偿还利息，不用管维修。

像大萝卜村这样的村级光伏电站，今年我省将覆盖所有具备条件的建档立卡贫困村。

与此同时，我省还针对贫困县大片集中的荒地荒坡，推动大型光伏电站建设。按照政策规定，由企业投资的商业电站必须按2．5：1的比例配建扶贫电站。收益主要面向丧失劳动力或弱劳动力的贫困户。在国家级贫困县临城，占用900亩沙荒地建起的刘家洞光伏电站，总装机容量28兆瓦，其中8兆瓦专门用于扶贫。

临城县刘家洞光伏电站 闫素海：

一年扶贫这块支出是240万，带动着800个贫困户。

截至2017年，我省光伏扶贫总规模位居全国第一位，到今年年底，我省将建设完成光伏扶贫电站规模400万千瓦左右，帮扶贫困人口30万户左右。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215193-1.html

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