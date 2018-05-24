亚马逊AWS在中国推出创业公司国际化项目

科技传媒网讯 网易科技新闻5月24日消息，AWS近日宣布了基于AWS联合创新中心的国际化项目，利用AWS的全球资源，一方面帮助优秀的企业出海在全球范围内拓展业务，另一方面吸引海外优秀企业进入中国，进驻亚马逊AWS联合创新中心，提升当地的创业创新水平。同时，在西安举办了第二届AWS创业者之日(AWS Startup Day)活动，由AWS全球创业顾问及相关业务负责人、知名投资机构合伙人、成功创业企业CEO等，向与会的创业者分享中国创新企业拓展海外市场的经验。

据了解，长期以来，AWS致力于投资中国的创业社区。AWS云创计划为初创企业提供了所需的资源，帮助他们快速入门并在AWS上成长。有数千家中国公司通过AWS云创计划提供的支持服务、技术培训、技术辅导，利用亚马逊AWS云计算、物联网和大数据等广泛的技术和服务，加速创新，节省成本，提高业务敏捷性，分分钟进入全球市场，它们包括： APUS、Avazu、成都品果科技 (Camera360)、环球易购 (Globalegrow)、英语流利说（Liulishuo）、美洽（Meiqia）、米柚科技 (musical.ly)、智慧芽(PatSnap)、品玩 (PingWest)、涂鸦Tuya、小红书(Xiaohongshu)，等等。

AWS还在多个城市建立了联合创新中心，为创业公司提供云计算资源和支持，包括免费办公空间、接触本地和全球风险投资公司的机会，以及培训。

据亚马逊AWS全球副总裁、大中华区执行董事容永康介绍，“亚马逊AWS作为一个快速发展的国际化公司，服务遍布全球190多个国家和地区，每月有数百万活跃客户，其中包含大量的、成功的创业公司，例如猎豹移动、爱奇艺、VIPKID、小米、销售易、Netflix, Airbnb, Pinterest, Supercell, Lyft, Slack等等。AWS还跟国际上很多投资人、投资机构、创业孵化器、创业加速器保持着密切的合作关系。我们在中国推出国际化创业项目，是希望利用AWS这一全球化的创业生态，帮助创业者拓展国际视野，加强国际创业交流，促进和培养出更多优秀的全球化企业和更多的全球独角兽。“国际化项目提供的服务包括AWS技术支持、AWS服务抵扣券、创业导师资源、市场拓展支持和创投网络联盟等等。

Yeahmobi成立于2011年，是全球著名的移动效果营销服务商，专注于以大数据技术创新为驱动的移动广告领域。Yeahmobi联合创始人兼CTO王一舟表示，“AWS全球化的资源对我们的创业帮助很大，采用AWS是我们能够在全球开展业务的关键之一。在2011创业时，还没有其他云平台能满足我们的业务需求，AWS是我们惟一的选择。现在看来，这个选择是非常正确的。同样，我们今天打造的全球移动广告服务也能够很好地帮助创业公司在全球拓展业务。”

另据英语流利说CEO王翌介绍，他创业之初的梦想就是把流利说做成国际化的公司。王翌表示，“流利说在创业过程中，通过将应用建立在AWS云上，省去了很多繁琐的IT技术工作，从而把时间和精力都在业务创新上。AWS云平台运行稳定，功能丰富，对流利说的业务发展做到了非常好的支撑。希望未来有机会利用AWS国际化项目，在业务上实现更好的发展。

另据了解，在AWS创业者之日(AWS Startup Day)活动上，AWS的资深解决方案构架师以及知名创业公司的CTO就目前热点云计算技术――大数据分析、人工智能、物联网、无服务器架这四个话题构展开了深入的技术讲解和落地技术方案分享。同时，AWS智能之星创业大赛决赛也当天举行，从全国六大赛区500多个参赛项目中决出了18强，在西安进行总决赛，最终6支获胜团队获得了由西安政府提供了总计75万元人民币的大赛奖金。在总决赛之前， AWS的海外人工智能专家以及投资人为18支决赛团队展开了加速营活动。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215194-1.html

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