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智能饮品机Onecup获今日资本数千万元A轮融资

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-24 19:18

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智能饮品机Onecup获今日资本数千万元A轮融资


科技传媒网讯 网易科技新闻 5月24日消息，智能饮品机品牌Onecup宣布获得今日资本数千万人民币的首轮融资，正式入局中国热饮市场。

据了解，Onecup成立于2014年初，由九阳集团孵化内部孵化，经历3年的研发和产品打磨，于2017年9月份正式上线售卖。并从2017年底从九阳上市公司中剥离，目前正以全新的模式独立运营。

Onecup的主要产品是一款胶囊饮品机，配合公司自制胶囊，可以制作豆浆、咖啡、奶茶三个大类20多款饮品。这个品牌的产品定位80-95后者以庞大的新青年消费群体。相比传统的家用饮品机制饮，它的流程更为简单、耗时更少，同时又能满足食客对饮品的多元化需求。

调查显示，与欧美消费者独爱咖啡不同，中国食客对饮品的兴趣相当多元化：豆浆、咖啡、奶茶、茶水等。豆浆仍是中国最受欢迎的热饮，市场规模在5000亿以上。咖啡则相对小众，欧洲和美国每年人均消费咖啡数量分别是在700多杯和400多杯；而中国人每年人均消费咖啡只有4~6杯，饮食偏好差异巨大，奶茶市场则在迅速增长。

今日资本创始合伙人徐新认为，Onecup的创新将会给热饮市场带来巨大的影响，随着80后90后成了消费主力，消费趋势也在不断升级和变迁，用户的时间价值大幅提升、注意力越来越短，创业公司一定要变成消费者脑袋里该行业的第一，才有机会从市场跑出来。

作为九阳内部孵化的品牌，饮品机可依靠九阳的供应链生产，公司CEO王旖含对设备的设计要求是“有趣味的高级感”，产品的很多设计元素其实是借鉴经典。

Onecup产品目前主要在线上渠道销售，覆盖了京东、天猫和小红书等渠道。接下来，Onecup除了在线上铺设更多的销售渠道外，也会进入超级物种以及各类商超。

此外，本轮融资后公司还会将资金用于研发新的产品，包括优化饮品机的细节和开发新的胶囊种类。除了宣布获得首轮融资，Onecup还正式发布了其最新一代的智能饮品机。（洁哥）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215195-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:咖啡九阳饮料A轮融资饮品机

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