荣耀10国内销量破百万 赵明:将上线"很吓人"技术

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月24日消息，赵明微博宣布荣耀10国内销量破百万之后，荣耀召集媒体在苏州荣耀线下体验店共同庆祝了这一时刻。赵明表示，荣耀10创下了荣耀旗舰销售的最快纪录，荣耀10的发布，标志着AI手机2.0时代的开启。





此外，对于余承东在微博中提到的“很吓人的技术”，赵明透露这个“很吓人的技术”将首先应用在荣耀10及近期发布的一款新品上。据了解，这项技术是软硬件结合的新技术，硬件上更多的是华为在GPU的突破。

荣耀10国内销量破百万6亿元回馈用户

赵明表示，荣耀10国内销量破百万，并创下了荣耀旗舰销售的最快纪录。

“可以说，荣耀10的发布，标志着AI手机2.0时代的开启，它以AI摄影为突破口带来革命性的摄影体验，引领了手机摄影新革命。毫无疑问，在各品牌发力AI人工智能的2018年，荣耀又一次站在了最前沿，而消费者也用实实在在的购买力给出了的答案。”赵明认为。

据了解，此次荣耀10在国内发布之后，加快了海外发布计划。继4月19日上海东方体育中心发布后，荣耀10于5月15日在英国伦敦举行全球发布会，正式宣布品荣耀10在全球上市，并在英国、法国、德国、意大利、西班牙、俄罗斯、印度等国家和地区同步开售。活动中，赵明也透露，在海外第一周荣耀10的销量跟荣耀9相比，相当于是荣耀9的三倍，火爆程度超过预料。

“荣耀10作为荣耀全球化战略当中开疆拓土的重要一员，将助力荣耀加速全球化布局，快速渗透更多国家和地区的年轻潮流用户。”赵明表示。

此前，赵明接受媒体采访时曾透露，荣耀在印度增速达到了300%到400%的增长，远高于荣耀全球的平均增长速度。而且，荣耀在欧洲、俄罗斯的市场已经排到了第三名的位置，份额超过10%。

为了回馈消费者的信任和支持，赵明表示，从即日起至6月18日，荣耀将免费送出200台荣耀10回馈荣耀数字旗舰老用户，用户拿／晒出你的荣耀6/7/8/9任意一款（手机实体机或购买凭证），均有机会获赠新品荣耀10一台。

而在即将到来的6・18年中大促上，荣耀将会拿出6亿元回馈支持荣耀的新老用户。而且据了解，荣耀销售额每破1亿，多追加1000万优惠，开门红夺冠再追加一个亿。

除此之外，针对线下门店，荣耀也准备了千万礼品感恩回馈。

荣耀下一代新品将有“很吓人”的技术

除了庆祝荣耀10销量破百万之外，赵明还回复了关于“很吓人”的技术问题。

近期，余承东在微博上透露了个消息，“很吓人的技术”将会在荣耀新品上率先使用。

之前，在华为P20专访时说到的“很吓人的技术”。余承东表示，这项“很吓人的技术”是华为2018具有划时代意义的大技术，是华为技术的重大突破，它将通过底层技术大幅提升产品的性能体验。

“有了’很吓人的技术’，其他手机速度跟我们手机的速度相比，就等于是’地上跑’和’天上飞’的区别！当项目专家告知该技术已完全成熟可投入商用后，我感到十分振奋，这真的是为提升手机体验做出革命贡献的大技术，我们正在申请技术专利！同时，可以告诉大家，这项技术将会率先在荣耀手机6月推出的全新产品上正式使用，让我们一起见证。”余承东提到。

据了解，这项技术突破更多的是在华为GPU技术上的重大突破。“这是基于我们华为和荣耀独到的硬件设计和操作系统底层的优化能力，两者软硬结合的一次全新的突破。这个突破是非常巨大的，可能带来的体验在某些方面是行业内前所未有的”赵明表示。

在人工智能等创新技术方面，赵明曾表示相比华为，荣耀会更激进一点，荣耀更敢于打破很多东西。（静静）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215196-1.html

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