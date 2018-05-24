网易有道携手Qualcomm，首次于Android平台实现有道实景AR翻译

科技传媒网讯 网易科技新闻5月24日，archives/view-213251-1.html">网易有道今天宣布将和高通公司进行合作，共同利用Qualcomm人工智能引擎AI Engine（AIE）组件，通过Qualcomm骁龙移动平台，将有道实景AR翻译功能首次在Android平台实现应用。这意味着今后在部分骁龙平台上，厂商能够方便地调用有道实景AR翻译技术。

网易有道携手Qualcomm，首次于Android平台实现有道实景AR翻译AIE Engine（AIE）组件，通过Qualcomm骁龙移动平台，将有道实景AR翻译功能在Android平台实现应用。这意味着今后在部分骁龙平台上，厂商将可以调用有道实景AR翻译技术。

据悉，有道实景AR翻译是一套全新的基于视觉交互的翻译解决方案，融合了动态跟踪、OCR组段分析、神经网络翻译、AR渲染4种顶尖的AI技术，能够实现所拍即所译，翻译质量媲美专业八级。目前，这一技术已在有道翻译官App中上线。用户只要打开有道翻译官，将智能手机摄像头对准需翻译的文字内容，即可实现中英日韩的实景AR翻译，实现“用母语读懂世界”的创新体验，无需进行拍照，也无需依赖网络或云端进行处理。

有道相关负责人表示，有道AR翻译将推出Qualcomm SNPE版本，通过调用Qualcomm人工智能AIE的能力，加速终端侧的深度神经网络工作负载运行，以提供更出色的AR翻译体验。基于Qualcomm AIE的优化合作，有道实景AR翻译的识别速度可实现超过10倍的提升，同时将动态追踪的范围由原来的0.3―0.5cm提升至3cm，并减少运动过程中70%的无效识别，从而更精准、流畅地呈现翻译结果。

AI爆发以来，有道每年都给翻译界带来颠覆性技术革新。目前,有道在语言翻译应用与服务领域已推出有道词典、有道翻译官、有道人工翻译等用户口碑极佳的产品，并拥有神经网络翻译（YNMT）、实景AR翻译等AI黑科技。

据介绍，目前，有道AI技术的研发和应用已经领先业内。除了翻译技术，有道在图像识别、语音识别、教育领域都拥有核心的AI技术。此次与全球顶尖芯片厂商Qualcomm Technologies就其AIE的技术合作，也印证了有道的AI技术实力。据了解，有道的AI技术均通过有道智云开放平台对外输出，目前已经与OPPO、小米、微信、今日头条、网易游戏等公司达成深度的AI技术合作。

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