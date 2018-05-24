Ayla与Google云平台正式对接 提供端到端IoT解决方案

提供行业领先设备虚拟化和管理能力的全球物联网PaaS平台――Ayla Networks, 今天正式宣布将其IoT平台设备联接和管理能力与谷歌云平台Google Cloud Platform进行

提供行业领先设备虚拟化和管理能力的全球物联网PaaS平台――Ayla Networks, 今天正式宣布将其IoT平台设备联接和管理能力与谷歌云平台Google Cloud Platform进行集成，提供强大的端到端IoT解决方案，帮助全球客户快速推出联网产品，实现商业价值。

谷歌云IoT产品管理负责人Antony Passemard表示：“我们很高兴与Ayla合作，为企业提供开发联网产品所需的资源。与我们联手，Ayla能够让更多企业直接利用Google云平台成熟的应用使能、人工智能、机器学习和数据分析能力，帮助他们获得期望的业务产出。”

基于Google云平台的Ayla解决方案，为全球客户提供新的选择

通过与Google云平台的对接，Ayla的设备联接、管理和应用使能解决方案得以进一步强化。依托两家平台的整合，Ayla的客户能够：

充分利用Ayla丰富的可选联网方式、友好的设备虚拟化和管理功能，快速推出产品；

以安全且高度可靠的方式，扩展联网设备的部署；

利用Ayla灵活的数据管道，以及Google云平台原生及基于合作伙伴的强大应用使能能力，快速实现商业价值。

Ayla Networks联合创始人及首席执行官David Friedman表示：

“要想在IoT领域取得成功，首先需要对物理设备进行虚拟化，并快速将其与其他虚拟化设备和数字服务连接起来。随后，采集联网设备所产生的数据，通过应用和服务将数据转化为真正的价值，支持更好的决策，推动商业成功。”

通过与Google云平台的集成，Ayla将为全球客户提供一个强大的新选择，帮助客户解锁IoT数据中包含的价值。

目前，基于Google云平台运行的Ayla IoT平台正在与部分客户进行Beta测试，预计于2018年第四季度推出。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215198-1.html

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