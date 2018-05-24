低压电器行业发展趋势分析 市场集中度有望提升

低压电器是指用于交流50Hz(或60Hz)、额定电压为1000V及以下、直流额定电压为1500V及以下的电路内起通断、保护、控制或调节作用的电器元件或组件。终端电器主要用于线路末端如商住、写字楼等，其具有模数化的外形尺寸和导轨式安装的结构；配电电器大量用于电网输配电的低压侧或用于电流的接通、分断，能在线路或用电设备发生短路、过载、欠压等故障时切断电路，从而起到对线路和设备的保护作用；控制电器主要用于冶金、石化等领域内完成各种电动机的启动、调速、正反转、制动的各种控制的低压电器。

据前瞻产业研究院发布的《低压电器行业产销需求与投资预测分析报告》数据显示，截止2016年底，低压电器市场规模达到750亿元。2017年低压电器市场规模预计在810亿元左右，同比增长8%。低压电器产品需求受各行业投资驱动，但与固定资产投资最为相关。受固定资产投资回暖，及下游发电、工业、房地产等市场高速增长驱动，预计低压电器行业产值在2018-2020年将维持8%左右的增速。

国内低压电器市场规模及增速预测

资料来源：前瞻产业研究院整理

目前低压电器行业可以分为高、中、低端三个梯队。第一梯队是行业中的技术引领者，主要有施耐德、ABB、西门子等跨国企业，该类企业掌握了低压电器行业最先进的技术，引领低压电器行业的发展方向；第二梯队是行业技术的跟进者，主要有正泰电器、常熟开关、良信电器、上海人民电器等公司，该类企业具有较强的研发能力，能够及时跟进行业技术的发展；第三梯队是是行业内的大部分产品同质化、以低价策略进行竞争的企业，该类企业研发能力较低，一般只有当产品进入成熟期后且生产技术已经成为行业内的公开信息时，才能逐步生产该种产品。行业中市场占有最大的中低端需求产生相对较低的利润，而大部分利润集中在中高端市场。

与中高压电器设备相比，低压电器设备单价较低，向下游的议价能力更强，因此在原材料价格上涨时，企业能较好的对毛利率水平进行把控。以正泰电器为例，公司所需主要原材料铜、银、钢材和塑料的采购成本占总成本的50%左右，产品毛利率与铜价格联动性较大，呈明显负相关。但2016-2017年当铜价格上涨接近50%时候，公司毛利率下降幅度控制在5%左右。

低压电器行业是一个充分竞争、市场化程度较高的行业。从全球范围看，施耐德、ABB、罗格朗、西门子和伊顿合计市占率为 25%，其中施耐德市占率 8%排名第一。从国内市场看，正泰电器市占率达到 18%，排名第一，施耐德市占率约为 17%；ABB 约 10%，德力西约 8%。此外还有大量低端市场参与者，以价格竞争获取市场，进一步拉低了行业集中度。

低压电器行业格局分散

资料来源：前瞻产业研究院整理

未来随着智能电网建设、新能源的广泛应用、环保门槛的提升及各类用户对产品性能、质量等要求的提高，S1/S2 市场的比重将会逐步增加，低端产能将逐步出清，市场集中度有望提升。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215199-1.html

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