影响北京市安全供电，山东东营光伏领跑者调整为3G多能互补项目

山东省东营市2018年1G光伏领跑者项目未或国家批准，光伏界有些失落，但长期看对山东是好事，因为单一电源系统的危害，已经成为影响电力系统安全的主要问题。

光伏领跑者即将退出历史舞台。

山东省东营市2018年1G光伏领跑者项目未获国家批准，光伏界有些失落，但长期看对山东是好事，因为单一电源系统的危害，已经成为影响电力系统安全的主要问题。

调整为多能互补方案，符合政策与电力系统需求。

目前京津冀周边过量的间隙性新能源项目，一定程度甚至影响首都北京供电安全。

文| 太阳能国际 阴存琦

电力需求侧响应，需可靠的柔性调节；如何保证新能源、特别是光伏与风电见歇供电不引起的区域电力系统稳定；华北电网的相互关联性，张家口区域光伏与风电短期集中过度开发引起电力系统无法自平衡、甚至影响首都北京的供电安全并不是危言耸听，新能源装机与传统石化能源不能形成柔性调节关系，则对电力安全供应造成很大威胁。

而全国联网工程的逐步实施，各省电力装机相互关联度越来越强。

山东省东营市光伏+风电+燃气 柔性调节3G多能互补基地，在整体规划上就避免以上问题的存在，其通过光伏、风电、燃气合理的装机配比，使基地系统实现自平衡柔性调节后，接入山东大电网，不增加山东电网调节压力。初步设计配置为1.2G光伏、900MW风电、900MW燃气机组，光伏部分包括预备100MW光热示范工程，及在进一步计算及视储能技术与成本变化情况后，考虑布局100MW储能系统示范性工程。





多能互补调节系统

未来，或者说现在，我们需要的是一个相互协作平衡的多能互补电力供应系统，他兼容的不仅仅是太阳能。

项目建设理由

山东省东营市光伏+风电+燃气 柔性调节3G多能互补基地作为京津冀雾霾防治与燃煤替代工作的一部分、并争取为国家能源局大中型多能互补示范工程，在电力系统建设上与国家电网规划紧密配合，充分整合现有电网资源。

选址在山东东营市、得益于东营市存在上百万荒芜的盐碱地及良好的风力资源、以及东营市拥有的便于输送进口液化天然气的码头。项目初步投资预算人民币180亿元，电价均按平价上网计算投资收益模型；投融资方面实行创新，在得到山东省政府的认同及财政部支持下，项目可引进世界银行100亿左右年利率不高于3%低息绿色贷款建设，世界银行结构性贷款产生的溢利由山东省扶贫办统筹，用于定向支持山东区域贫困户。

山东省东营市光伏+风电+燃气 柔性调节3G多能互补基地整体推进框架筹划由国际光伏扶贫倡议者、联合国国际300G光伏扶贫提案人、电力系统资深专家阴存琦实行，同时阴存琦作为世界银行光伏项目结构性资金注入法提出者，配合相关国内政府与金融部门争取世界银行对项目的支持。

山东东营已建成风电项目

项目做为解决新能源发展与电力系统稳定性的示范工程，其成功的意义不仅在于东营市方面获得一好项目，阴存琦介绍：山东省东营市多能互补基地的核心设计思想可不仅可在中国多个省区可复制，而且其整体运营理念在在全球众多发展中国家可作为电力投资企业电源建设模板，结合“一带一路”国策推进。

光伏领跑者完成历史使命

目前，全国各地光伏电站建设过多地区均出现电力系统安全运营调节压力，国家发改委已经注意到该问题，政策鼓励各地建设具有柔性调节能力的多能互补系统，中小型项目获得绿色通道，而调整思路，重新向国家能源局申报，争取在大型多能互补基地的突破，山东东营3G多能互补领跑者基地在2019年获得批准，符合能源局政策取向。

多能互补，建立与电网友好的柔性调节关系，是电力系统发展的客观规律，阴存琦认为：随着电网存量调节资源的耗尽，2019年，做为单一电源系统的光伏领跑者，在完成推进技术进步与平价上网历史使命后，淡出历史舞台成为必然，取而代之的将是满足电力系统平衡调节的多能互补领跑者基地。

而依据各地资源禀赋规划不同的多能互补领跑者基地，太阳能国际在2017年已主动筹划多个复合型新领跑者项目包。

大型多能互补系统电源基地的产生，新能源产业迎来更加广阔的发展空间。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215200-1.html

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