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晶科能源：光伏终端销售低迷需冷静应对

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-24 21:09

我国光伏产业已进入提质增效新阶段，光伏全产业链建设能力整体持续提升。产业高速发展的背后，第三批领跑者计划却未能带动国内组件价格上涨，有部分人士还指出平

我国光伏产业已进入提质增效新阶段，光伏全产业链建设能力整体持续提升。产业高速发展的背后，第三批领跑者计划却未能带动国内组件价格上涨，有部分人士还指出平价上网将倒逼组件价格下调。

种种隐忧的浮现也让业内开始深思：第三批光伏领跑者计划技术指标大大提升的同时，企业是否做好了充分的应对之策？如何推动产业加速转型升级？高效技术与市场利益的持续博弈后，哪类技术路线将脱颖而出？针对近期热点问题，光伏企业晶科能源副总裁钱晶对中国经济导报记者进行了解读。

晶科能源：光伏终端销售低迷需冷静应对

今年第三批领跑者各应用领跑基地中标已见分晓，紧随其后的将是大量组件、逆变器采购的层层推进。不过一个有意思的现象是，根据市场已有的反馈，领跑者采购量虽然会提振市场，却并未带动终端产品售价的同步上升。

对此，钱晶表示，这其实是给行业浇了盆“冷水”，行业需要冷静。当进入平价上网时代，不仅仅需要极端高效的组件，还应加大对可适合不同应用场景的多元化产品的关注。行业需要冷静，特别是在离平价上网还差“最后一公里”的时候。

而有企业担忧平价上网倒逼组件价格，明年总量也会有控制，这些对于企业意味着什么？钱晶表示，组件是一个多环节的工序，术业有专攻，有的强硅片，有的强电池，有的强组件。打个比方，不是每个做面粉的都能成为米其林糕点师，但米其林糕点必须用上等的面粉，所以平价上网是真正考验内功的时候。在行业波动的时候，一线企业抗压能力强一点，它可以视市场情况放宽或锁紧代工量，毕竟一线的高效产品还是一瓦难求。

对于单多晶组件发展的预判，钱晶表示，此消彼长，互为竞争，动态博弈，灵活选择。对于平价上网以后的场景，会远远超出想象力，单一产品不能满足也无法满足不同应用需求，不一定是最贵就最好，最高效就最好，最适合投资回报率最优的才是最好的。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215201-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:晶科能源光伏终端

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