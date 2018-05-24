杨元庆内部信称联想跨过拐点 进入上升通道

科技传媒网讯 网易科技新闻5月24日消息，今天联想发布了2017/18财年第四季度及全年的财报。联想集团本财年第四季度营收年比年大幅增长11%至106亿美元，10个季度以来首次获得双位数增长。





杨元庆发内部信表示，联想的新篇章已经开启，联想已经跨过拐点，再次进入了上升通道。杨元庆表示，联想最近遭受了网络谣言的攻击，在真相越辩越明的同时，让联想更专注于业务，用业绩对谣言给予最有力的反击。

财报发布之前，5月8日联想进行了架构上的调整：成立全新的智能设备业务集团（Intelligent Devices Group,简称IDG），组织升级后，联想原个人电脑和智能设备业务集团(PCSD)、移动业务集团(MBG)将整合成智能设备业务集团，与原数据中心业务集团(DCG)协同发力“智能设备+云”和“基础设施+云”。

杨元庆表示新财年联想要大力推动盈利水平的显著改善。（静静）

以下为杨元庆内部信全文：

各位同仁，

今天我们发布了2017/18财年第四季度及全年的财报，我们的业绩印证了我在誓师大会上与大家所分享的――联想的新篇章已经开启。

虽然在上财年伊始，我们面临了诸多挑战，但是凭借三波战略的有力执行，我们已经跨过拐点，再次进入了上升通道。

在第四财季，我们的营业额106亿美元，年比年提升了11%，重回双位数增长。我们的三大主营业务全都改善了盈利能力，推动公司整体盈利能力大幅提升，不包括一次性非经营性收支的税前经营业绩年比年提升了2.55亿美元。

整个财年来看，我们的营业额达到454亿美元，较前一年提升了5.4%，时隔2年之后重新回到增长通道。可以说，我们不仅在坚定前行，而且开始攀登新的高度！

让我们看看三波战略中每一波的进展：

第一波 个人电脑和平板电脑业务

在第四财季，我们的个人电脑和平板电脑业务营业额年比年提升了16%，达到了4年来的最快增速。不仅如此，税前利润率时隔一年后重回5%的水平。

整个财年来看，个人电脑和平板电脑业务重回稳健增长，营业额和销量的年比年增长均超过大市。尽管去年零部件涨价情况严重，我们仍然保持了行业领先的盈利水平。我们在全球企业级市场无论是营业额还是销量都夺回了全球第一。工作站和游戏电脑营业额同时突破了10亿美元。

第二波 数据中心业务和移动业务

数据中心业务：

我们的数据中心业务在四季度展现了更加强劲的增长势头，营业额年比年增长达44%，在所有大区、所有产品类别全部实现了增长。我们的盈利水平较去年同期改善了11个百分点，连续第四个季度将亏损收窄。我们在北美的营业额接近翻番，在欧洲-中东-非洲和拉丁美洲都实现了60%以上的增长。在中国，我们在提升营业额的同时，有力改善了盈利水平。

整个财年来看，我们持续推动转型的效果正在显现，营业额重获年比年增长，盈利水平改善了2个百分点，亏损逐季收窄。在超大规模数据中心领域，我们构建客户导向的业务模式，提升自研自制和客制化的能力，营业额年比年实现了超过50%的增长，毛利率提升超过10个百分点。软件定义业务的营业额实现三位数字的增长。

移动业务：

移动业务方面，我们的整体表现未达预期。我们仍然在优化新兴市场的品牌策略和业务模式，但是我们在拉丁美洲和北美市场的表现依然强劲。不仅如此，我们已经采取行动大幅优化费用结构，将费用降低了30%，为新财年业务回归健康轨道做好了准备。

上一财年，尽管移动业务面临挑战，我们在拉丁美洲和北美保持了强有力的表现。相比于前一年，我们在拉美的销量增长超过40%，是市场平均增速的20倍，在北美的销量增长近60%。去年下半财年开始，我们的盈利水平已经开始得到改善。

第三波 新型智能设备，“设备+云”，“基础设施+云”

在第三波业务上，我们取得了扎实的进展。四季度，我们的软件和服务等非设备类业务营业额年比年增长近30%。在新型设备方面，我们的Mirage已经成为全球AR头盔设备销售冠军，上个季度，我们又推出了Mirage Solo VR头显、Mirage相机，以及ThinkSmart Hub智能会议系统等丰富的新品。

虽然对联想这样规模的公司来说，转型尤其不易，但是大家用行动和结果再次证明，天道酬勤！相比一年前，我们的竞争力基础得到了夯实，特别在最近6个月，转型进展尤为迅速。我相信，新的好日子即将到来！

展望新财年：

我们的智能设备业务集团（IDG）将进一步加强个人电脑和平板电脑行业领先的盈利能力和市场地位，在移动业务领域继续减少亏损，推动业务重回正轨、健康发展，同时将聚焦智能物联网设备、建设UDS平台（连接用户、设备和服务的平台）、提升服务渗透率。

我们的数据中心业务将以可持续的盈利性增长为目标，凭借业界领先的持续创新，把超大规模数据中心业务和软件定义业务的营业额翻番。当然，我们还将大力推动盈利水平的显著改善。

在第三波，我们将继续投资于IoT物联网设备、大数据和人工智能技术，建立垂直行业智能解决方案的竞争力。

让我们发挥优势，保持势头，凭借客户体验最佳的产品和团结一心的优秀人才，把握智能物联网、大数据和人工智能带来的新机遇。让我们继续推进战略执行，更加贴近客户需求，并为智能物联网和智能化时代打造起新的竞争优势。

最后，特别对中国平台上的全体员工说，最近我们遭受了网络谣言的攻击，在真相越辩越明的同时，让我们专注于业务，服务好我们的客户，用蒸蒸日上的业绩不仅对谣言给予最有力的反击，而且助力国家的伟大复兴！

谢谢大家！

联想集团董事长兼CEO杨元庆

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215202-1.html

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