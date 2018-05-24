小狗机器人发布触控投影仪puppy cube，7999元起售

科技传媒网讯 网易科技新闻5月24日消息，小狗机器人今天发布触控投影产品光影魔屏（puppy cube s），该产品可以将屏幕投至任何平面进行触控操作。光影魔屏旗舰版puppy cube s（4GB+64GB内存）售价8999元，商务版puppy cube（4GB+32GB内存）售价7999元，将于11月1日正式发售，商务版7月15日开售。

puppy cube s可以让任何平面变成触摸屏，光影魔屏整体看上去就是一个长方形的盒子。它分为上下两部分，上半部分采用高亮镜面设计，下半部分采用了金属拉丝工艺，中间还有一层交互灯带。光影魔屏支持立投的同时，还支持卧投的方式，能投射23英寸到100英寸的屏幕。除了光影魔屏产品本身，官方为它配备了一个遥控器。

配置方面，光影魔屏搭载Mstar6A938处理器，具备4GB运行内存和64GB机身存储。系统方面，光影魔屏采用定制的puppyUI系统，界面分为三部分以区分不同功能区域。

功能方面，光影魔屏支持智能手势识别、AI物体识别等功能，能够进行隔空操作。另外，光影魔屏内置AI语音助手，能实现语音操控，并控制智能家居。

这款产品集合了智能音箱和触控投屏两类产品的功能，小狗机器人希望它能成为新的智能家居入口。（白鑫）

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