湖北东南部六地政府相继发文警示光伏电站投资风险

近期，就有人打着光伏发电、国家扶贫的旗号，采取建设光伏微电站入股1．8万元、3．6万元、7．2万元、10万元等，分期返本付息的方式在恩施州内进行宣传，以高回报

2018年05月14日，宜昌市人民政府网人民政府发文《关于投资太阳能电池发电、电站等项目的风险提示》

近期，我办接到多起举报反映某公司在我市以投资入股建设太阳能电池发电、电站项目为名，向广大群众募集入股资金，并许以固定收益及高额回报。根据相关部门调查，该投资模式存在巨大风险隐患。

宜昌市打击和处置非法集资工作领导小组办公室提醒广大市民：非法集资隐蔽性强、损害性大！广大市民朋友们不要受虚假宣传蒙骗或给予的高收益、消费返利诱惑！对“高额回报”的投资宣传要进行客观、冷静分析，正确识别非法集资“画饼―造势―吸金―跑路”的套路，拒绝高利诱惑，珍惜一生血汗，远离非法集资！

“天上不会掉馅饼”。广大市民朋友们在防范非法集资金融诈骗方面如有疑问和困惑，可向当地政府进行咨询或举报。

2018年05月21日，宜恩县人民政府发文《关于光伏微电站投资存在风险的提示》

宣恩县广大人民群众：最近一段时间，一些人打着光伏发电，国家扶贫旗号，采取建设光伏微电站入股1．8万元、3．6万元、7．2万元、10万元等，分期返本返利，以高回报高收益吸引群众投资。此投资存在风险，请广大人民群众提高警惕，拒绝高利诱惑盲目投资。切记：理财有风险，投资需谨慎，损失自负。

2018年05月21日，来凤县人民政府发文《关于投资光伏发电项目的风险提示》

近年来，各地非法集资案件频发，非法集资手段更是花样百出。近期，宜昌市处非办接到群众举报，反映某公司在辖区以投资入股建设太阳能发电、电站（光伏发电）项目为名，向广大群众筹集入股资金，并许以固定收益及高额回报，根据宜昌市有关部门调查，该投资模式存在巨大风险隐患。

来凤县防控金融风险攻坚行动领导小组办公室提醒广大市民：切实增强识别、防范、抵制各类非法集资行为的意识及能力，对任何投资机会，多一份审慎，少一分侥幸，不要盲目相信造势宣传，不要盲目相信熟人介绍、专家推荐，不要被高利诱惑盲目投资，要始终牢记：天上不会掉馅饼，世上没有免费的午餐。

为进一步提高人民群众防范非法集资风险意识，湖北广播电视台制作了 “防范非法集资”系列公益广告，现将相关频道播出时间告知如下：

2018年05月21日，利川市人民政府发文《［预警提示］利用光伏之名涉嫌非法集资的案例出现》

近年来，非法集资手段层出不穷、花样百出，致使老百姓常常难辨真伪。最近，一种新的集资形式正在各地蔓延：分布式光伏在经历了爆发式增长后，相伴而生的传销、非法集资，光伏贷骗局等行业乱象也频频发生。

近日，宜昌市打击和处置非法集资工作领导小组办公室接到市民举报反映，某公司在宜昌市以投资入股建设太阳能电池发电、电站项目为名向广大群众募集入股资金，并许以固定收益及高额回报。根据相关部门调查，该投资模式存在巨大风险隐患。

2018年4月初，网络流传出一份重庆市璧山区金融风险防控工作领导小组办公室关于湖北某太阳能股份有限公司涉嫌非法集资的风险提示函。该文件指出，湖北某公司向不特定对象以投资电站为名，承诺每年保底收益率21％，持续20年。初步判断该公司可能涉嫌以售卖光伏发电站名义开展非法集资行为。

在此，郑重提醒利川市广大群众和投资者，切实增强识别、防范各类非法集资行为的能力，对各类投融资行为，一定要保持高度警惕。务必牢记：

警惕高利诱惑，远离非法集资；

自行承担风险，依法理性维权。

2018年05月22日，巴东县人民政府发文《［风险预警］关于光伏发电投资存在风险的提示》

近年来，非法集资犯罪手法层出不穷，广大市民朋友需增强风险意识，谨慎选择投资渠道。投资过程中，既要考察有关企业是否合法注册，也要分析其承诺的高额回报是否合理，更要考察其吸收资金行为是否符合金融管理法律规定，不要被其耀眼的招牌、诱人的项目，特别是资金实力和高额的注册资本所迷惑。

近期，就有人打着光伏发电、国家扶贫的旗号，采取建设光伏微电站入股1．8万元、3．6万元、7．2万元、10万元等，分期返本付息的方式在恩施州内进行宣传，以高回报高收益，吸引市民群众投资。此投资模式存在风险，请广大市民群众提高警惕，不要受虚假宣传蒙骗或给予的高收益、消费返利诱惑

对“高额回报”的投资宣传要正确进行客观、冷静分析，正确识别非法集资，拒绝高利诱惑，珍惜一生血汗，远离非法集资！

巴东县金融办特提醒广大市民辨识非法集资，要“三看三思三不要”。三看，一看是否取得工商营业执照；二看是否取得金融监管部门的批准文书，所从事的业务是否在其批准的经营范围内。只有工商营业执照，没有金融监管部门批文，是不能从事金融业务的；三看资金投向领域是否安全可靠。三思，一思是否真正了解所推介的盈利产品及市场行情；二思盈利行为是否符合市场经营规律；三思自身经济实力是否具备抗风险能力。三不要，一不要盲目相信造势宣传，因为他们往往拉大旗作虎皮；二不要盲目相信熟人介绍、专家推荐，因为他们也可能被骗了；三不要被高利诱惑盲目投资，因为高利息的钱都是自己的本金。

2018年05月23日，神农架林区人民政府发文《关于投资光伏发电项目的风险提示》

近期，我区周边市州相关部门接到群众举报，反映某公司打着光伏发电、国家扶贫的旗号，以投资入股建设太阳能发电、电站（光伏发电）项目为名，向广大群众筹集入股资金，并许以固定收益及高额回报，根据相关市州有关部门调查，该投资模式存在巨大风险隐患。

神农架林区打击和处置非法集资工作领导小组办公室提醒广大居民：非法集资隐蔽性强、损害性大，广大居民朋友们不要受虚假蒙骗或给予高收益、消费返利诱惑，对任何投资机会，多一份审慎，少一分侥幸，不要盲目相信造势宣传，不要盲目相信熟人介绍、专家推荐，要始终牢记：天上不会掉馅饼，世上没有免费的午餐。珍惜一生血汗，远离非法集资！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215204-1.html

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