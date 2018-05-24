苹果牵手大众合作开发自动驾驶员工摆渡车 此前曾与奔驰宝马谈判失败

据外媒报道，苹果已经与大众在自动驾驶汽车方面达成了协议，前者将采用后者的T6 Transporter货车改造成自动驾驶员工摆渡车。

据外媒报道，苹果已经与大众在自动驾驶汽车方面达成了协议，前者将采用后者的T6 Transporter货车改造成自动驾驶员工摆渡车。

据相关知情人士透露，在与大众达成协议之前，苹果曾经找过奔驰和宝马，以寻求相关合作。“在过去的几年里，苹果曾与豪车制造商宝马和奔驰寻求合作以开发全电动自驾车。不过由于苹果对数据和设计的控制要求导致谈判在反复多次后最终破裂。”

由这几次破裂的合作也能看出，在自动驾驶这一项目上，苹果可谓举步维艰。

另外，知情人士也表示，虽然与大众签订了协议，但这一项目也已落后于预定计划，且几乎耗费了苹果汽车团队的全部精力。

此前，曾有消息显示苹果正在扩建其在加州的自动驾驶测试车队，从去年4月份到现在，其测试车辆已经从3辆激增至55辆，比Waymo、特斯拉等公司都要多。

不过，从当前的情况来看，即使测试车辆再多，也没能掩盖苹果在研发道路上的艰难。知情人士称，因为自动驾驶项目的方向几经调整，团队中的成员颇受打击，两年期间陆陆续续有数百人相继离职。

此外，他们也透露，苹果汽车团队当前主要专注于开发自动驾驶班车，但是他们依旧缺乏明确的后续计划，这并不是一件好事。

从整体看来，苹果在自动驾驶的研发上已经远落后于第一梯队的Waymo、福特等等。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215206-1.html

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