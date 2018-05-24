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“视”界格局在改变 物联网将主导锅炉运营新时代

点评

科技传媒网 深圳市智物联网络有限公司 2018-05-24 23:10

作为与人类共存的“永恒产业”――锅炉，正在面临前所未有的激烈格局。工业物联网和人工智能为制造业赋予了智慧的职能，让设备可以感知环境变化，并进一步为决策

作为与人类共存的“永恒产业”--锅炉，正在面临前所未有的激烈格局。工业物联网和人工智能为制造业赋予了智慧的职能，让设备可以感知环境变化，并进一步为决策者提供建议，丰富及拓展了企业运营模式。

物联网技术正在改变锅炉企业的运营模式

在过去的几年里，物联网企业实现爆发式的增长，但能在市场中站稳脚跟，能真正帮助企业实现数字化升级的仍在少数。智物联锅炉物联网平台在整个行业内居于领先的地位，其技术服务与方案价值等方面获得不少锅炉企业及制造业的青睐。

物联网可以给锅炉企业带来众多改变，远程运维便是其中一种。智物联锅炉物联网解决方案整合物联网、云平台、终端应用、大数据分析服务等技术，并实时采集锅炉运行数据，使人、设备、智能终端实现高效互通。

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实时采集锅炉运行数据，自动生成设备运行经济报告、锅炉体检报告，为设备运行优化提供数据支撑。

解锁锅炉物联网，获更多附加价值

如果我们能更深入地了解企业资产健康状况，就可以让设备更加安全，也有助于提高设备性能以提高运营效率。浙江先创在打造智慧锅炉项目时借助智物联锅炉物联网平台，将控制器、锅炉及其关联设备、电脑和终端应用连接起来，以高效监控、采集、处理和分析数据，不仅满足了实时监控、售后工单管理、融合通讯等集成系统应用的需求，还通过平台进行远程巡检、维护、远程反向操作、故障预警、大数据分析、运营策略优化等，大幅降低运营成本。

智物联锅炉物联网平台，为先创带来了高效的运营效率和更好的用户体验，公司项目的原厂维保率上升至65%，而售后维保也转变为公司高附加价值的业务。

大数据与人工智能撬动产业变革难关

由于多数现有设备系统在物联网平台搭建之前就已部署完成，平台对接工作举步维艰。但智物联凭借丰富的项目实施经验，并运用现有平台技术对企业现有的系统软件进行升级，将常见故障与基本运维知识提炼，主动推送锅炉故障应急处理方案和运行建议；企业还可根据新产品上线需求对系统进行二次开发，从而提升运营效率和生产力。

在系统建立连接后，下一步工作就是应用大数据挖掘数据的巨大价值--提供预测性分析服务。传统的维护方案是在故障发生前通过检验和判断的方式，几乎都要停止锅炉运行，不但会损失运行时间，还会产生额外成本，甚至有可能引发其他故障。智物联建立了包括运行风险评估、潜在风险分析、优化运行策略、稳定性表征、运行趋势预测、设备运行指数等6大数学模型，以指数直观表征设备运行稳定性。通过分析数据帮助确定设备状况，以预测何时应该进行维护，能够监控相连设备的性能，以了解其与故障的关联性。因此预测性分析服务可降低运营成本，大幅度提升运营效率。

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结合智物联MAIRS人工智能，通过对设备运行指数变化发现可能导致故障的异常情况，推送出分析结果与应对策略；并通过对历史数据的深度学习实现专家经验系统化，帮助员工弥补知识差距，让锅炉与员工更具“智慧”。

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物联网作为建设数字化锅炉企业的标志性工程，未来锅炉企业的技术实力将更加雄厚，带动中国整体工业实力。智物联将继续与锅炉企业共同开展数据命题研究的深入合作，集数据分析之力，推动物联网与人工智能等技术应用落地，为锅炉企业带来轻松高效的运营体验并从中获得更多数据红利。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215207-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:锅炉运营物联网

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