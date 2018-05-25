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NASA"洞察号"火星探测器首次变轨 开始飞往火星

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-25 01:00

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（原标题：InSight Steers Toward Mars）

Animation of InSight spacecraft

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月24日消息，据NASA官网报道，美国航空航天局（NASA）的“洞察号”（InSight）火星着陆探测器完成了首次飞行轨道调整，正朝着火星飞去。InSight是使用地震探测、大地测量和热传导进行内部探测的英文缩写，也是首个专门用于探测火星内核深处的探测器。

5月5日“洞察号”搭载Atlas V 401火箭从加州范登堡空军基地发射升空，目前“洞察号”探测器被包裹在减速伞中。昨日，该飞船首次点火改变了飞行路线。这种动作被称为轨道调整操作，最多将进行6次，直至引导探测器在火星着陆。为了在11月26日准时进入火星大气层，科学家需要让“洞察号”进行精确计算。

地面控制小组在飞行过程中估算飞船每一步的位置和速度，然后发出操作指令。这个小组的工作地点就是负责此次发射任务的NASA加州喷气推进实验室。该实验室的任务设计和引航副管理员费尔南多・阿比雷拉称：“这次操作是我们进行的最大一次，推进器工作了约40秒，使飞船的速度改变了3.8米/秒。”

飞船引航人员将依靠NASA的深空网络（DSN）跟踪飞船，特别是在飞往火星的开始阶段。DSN是位于地球3个不同位置的天线系统，随着地球自转，总有一个地点朝着飞船的方向，通过无线电信号跟踪飞船位置。这些天线也可发送和接收飞船数据。DSN可以给出飞船位置和速度的准确数据。但阿比雷拉称，在推进器点火后预测“洞察号”的位置则需要大量模型。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215208-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:探测器火星探测器火星洞察号NASA

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