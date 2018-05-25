一个光伏设计师的自白：“双面”组件的两张面孔

2018年初，当大部分人还沉浸在新年的喜悦之中，思想和行动上的积极性还没有全面调动起来时，行业里就不断传来“光伏大举动、组件大变革”的消息，“双面”组件瞬

2018年初，当大部分人还沉浸在新年的喜悦之中，思想和行动上的积极性还没有全面调动起来时，行业里就不断传来“光伏大举动、组件大变革”的消息，“双面”组件瞬间成为行业的焦点，也成了拯救光伏行业电价日趋平价、提高收益的“杀手锏”。

“双面”组件顾名思义，就是组件有两个面。有人会问，难到单面组件就只有一个面吗？当然不是，单面组件也有两个面，只是单面组件的两个面，一般称为正面和背面，正面具有发电作用，而背面不具有发电能力。但“双面”组件配合先进的工艺、封装等技术，使得组件不仅正面具有发电能力，背面也具有受光发电的能力。

如下图所示：

什么是双面组件，不就是组件背面也能发电吗？也没有什么难度，把背面发电的部分考虑进去不就行了。

一开始是这么想的，随后我的光伏逆变器设计方案迎着“双面”组件的浪潮马上推出……

很快，发现一个关键性的问题――双面组件背面增益很难准确预测，组串不仅会因为朝向、倾角、安装高度等造成正面和背面每串组串间存在差异，而且它的反射光强、反射背景等均会造成组串间存在差异。在实际应用中，荒地、沙地、草地、水泥屋顶、白雪等不同场景都有差异。我的设计方案被现实无情撕碎，飘散在风中……

时代造“英雄”。

“双面”组件的到来，也是带着任务而来――给光伏行业提供新机遇，促进行业效率提升以及度电成本降低，扭转电价下调的局面，彰显了英雄本色。但是 ，“双面”组件造成组串间极易产生差异的问题却是它的“撒加”。

只说问题，不说解决方案，显然不是按套路出牌。光伏已经是中国的一张名片了，难到就没有解决“双面”差异的方法吗？

实际上，特变电工早在2017年就沉淀了该方面的技术，其在50kW组串逆变器上就实现了组串MPPT渗透率100％的控制技术。随着2018年“双面”组件的诞生及应用，经过研发和设计团队的共同努力，全新推出了“双面”组件专用逆变器TS75KTL＿BF，额定功率75kW，交流侧具有1．3倍动态过载能力，这样任由组件应用在不同场景及背面增益的不可控性，均可实现全天无削峰现象，保证了组件吸收多少能量，逆变器最大的转换多少功率。

另外，通过组串MPPT渗透率提升至100％，彻底解决了组串间并联失配损失，复杂地况可提升系统发电量4％以上；每路MPPT独立控制，实现了自然防反接，无需熔丝配置，使得设备更安全可靠；I－V曲线扫描，让检测更加精确，信息更全面。

TS75KTL＿BF

所以，遇见“双面”需沉着冷静，认真思索，不可冒失行动。作为设计师，需要周全考虑产品在各种情况下的应用，发挥它“英雄”的一面，制服其不可控的一面，让“双面”发挥最大功效。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215209-1.html

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