Uber终止亚利桑那州自动驾驶业务 转向匹兹堡等地

据外媒报道，当地时间5月23日，Uber正式宣布关闭在亚利桑那州的自动驾驶测试业务。一位发言人表示，Uber并没有关闭全部自动驾驶项目，而是专注于在匹兹堡和加利

据外媒报道，当地时间5月23日，Uber正式宣布关闭在亚利桑那州的自动驾驶测试业务。一位发言人表示，Uber并没有关闭全部自动驾驶项目，而是专注于在匹兹堡和加利福尼亚进行更有限的测试。

今年3月份，一辆配有测试驾驶员的Uber自动驾驶车辆在亚利桑那州坦佩市街道进行路测时，撞死一名正在过马路的女子，事故发生时，车辆处于自动驾驶模式。这是全球首例涉及自动驾驶车辆的致死事故。事故之后，Uber暂停了在亚利桑那州和其他地方的自动驾驶项目。

事故之后，亚利桑那州州长Doug Ducey无限期停止了Uber在该州道路上运行自动驾驶车辆，称该事故 “确实是一次失败”。这对于之前接受Uber在该州进行自动驾驶测试的州长来说，是一次迅速的反转。

该公司自动驾驶团队位于匹兹堡，Uber希望今年夏季在匹兹堡重新开始测试，并希望短期内在其工程办公室附近保持自动驾驶测试，以避免未来发生事故。

Uber的一位发言人在一份声明中表示，“我们致力于自动驾驶技术，我们期待在不久的将来回到公共道路。与此同时，我们仍将重点放在对我们整个业务的安全审查上，并邀请美国国家运输安全委员会主席Christopher Hart为我们整体安全文化提供建议。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215210-1.html

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