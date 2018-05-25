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均匀喷除草剂太浪费，这款机器人能识别杂草再洒药

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-25 04:01

均匀喷除草剂太浪费，这款机器人能识别杂草再洒药,机器人 农药 动物

（原标题：Robots Shooting Jets Of Pesticides Could Cut Back On How Much Weedkiller）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月25日消息，即使是一位痴迷园艺的长者两手同时喷洒除草剂，也无法与瑞士除草机器人相媲美。这款除草机器人是由ecoRobotics公司制造的，它是一款四腿机器人，在庄稼农田里滚动行进，可以识别农田中的杂草，并对杂草精准地喷洒除草剂。

均匀喷除草剂太浪费，这款机器人能识别杂草再洒药

这种机器人喷洒系统比当前多数应用系统使用更少的除草剂。如果2019年该机器人上市时受到大众欢迎，它可能标志着农药购买和使用数量将有巨大变化。

目前，农民耕作已实现机械自动化，经常使用农作物喷洒飞机在农田上空释放化学农药，这一过程时间很短暂，却耗用超过所需的大量农药，据了解，2012年美国农场花费了大约1500万美元的农药。

依据ecoRobotics公司介绍，这款高级机器人比其它应用系统使用不足20分之一的农药。机器人装配的高架相机能够识别农作物，并将农药直接喷洒在杂草植物上。该设备内置GPS系统能够自动导航，一次可持续行驶12小时，其动力来自于后备太阳能电池。

最初这款机器人被称为“蓝河机器人(Blue River)”，其作用类似于一个定向喷洒器，它不会独立运行，但能识别遇到的每一种植物。理想情况下，该机器人不仅能告诉农民它看到了多少杂草，还能告诉农民杂草的具体种类。

如果这是工程师所认为那样有效的除草剂，将对农民带来潜在的好处。例如：美国每年喷洒使用的10亿磅农药中，只有一小部分最后喷洒在农田中。农民也将节省农药费用开支，但前提是他们必须能够买得起这款除草机器人。

费用开支是美国农民面临的一个巨大的挑战，据相关数据显示，过去5年里美国农民收入显著下降，并出现严重的债务问题，这是美国农民自杀率迅速飙升的重要原因之一。美国农业耕作已很少购买新式机器设备，农民和农场工作人员的职业伤亡率竟是警察的两倍以上。

对于农民而言，要想实现农业新技术的飞跃是一件非常困难的事情，但它必须在未来某一时刻发生。随着农民使用除草剂数量越来越多，杂草对化学物质的抗性也逐渐增强。拜耳公司(Bayer)作为世界最大农药生产商之一，该公司开始向机器人喷雾技术转型，近期该公司对该技术投资较大。（卡麦拉）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215215-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:机器人农药动物

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