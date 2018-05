均匀喷除草剂太浪费,这款机器人能识别杂草再洒药

(原标题:Robots Shooting Jets Of Pesticides Could Cut Back On How Much Weedkiller)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月25日消息,即使是一位痴迷园艺的长者两手同时喷洒除草剂,也无法与瑞士除草机器人相媲美。这款除草机器人是由ecoRobotics公司制造的,它是一款四腿机器人,在庄稼农田里滚动行进,可以识别农田中的杂草,并对杂草精准地喷洒除草剂。

这种机器人喷洒系统比当前多数应用系统使用更少的除草剂。如果2019年该机器人上市时受到大众欢迎,它可能标志着农药购买和使用数量将有巨大变化。

目前,农民耕作已实现机械自动化,经常使用农作物喷洒飞机在农田上空释放化学农药,这一过程时间很短暂,却耗用超过所需的大量农药,据了解,2012年美国农场花费了大约1500万美元的农药。

依据ecoRobotics公司介绍,这款高级机器人比其它应用系统使用不足20分之一的农药。机器人装配的高架相机能够识别农作物,并将农药直接喷洒在杂草植物上。该设备内置GPS系统能够自动导航,一次可持续行驶12小时,其动力来自于后备太阳能电池。

最初这款机器人被称为“蓝河机器人(Blue River)”,其作用类似于一个定向喷洒器,它不会独立运行,但能识别遇到的每一种植物。理想情况下,该机器人不仅能告诉农民它看到了多少杂草,还能告诉农民杂草的具体种类。

如果这是工程师所认为那样有效的除草剂,将对农民带来潜在的好处。例如:美国每年喷洒使用的10亿磅农药中,只有一小部分最后喷洒在农田中。农民也将节省农药费用开支,但前提是他们必须能够买得起这款除草机器人。

费用开支是美国农民面临的一个巨大的挑战,据相关数据显示,过去5年里美国农民收入显著下降,并出现严重的债务问题,这是美国农民自杀率迅速飙升的重要原因之一。美国农业耕作已很少购买新式机器设备,农民和农场工作人员的职业伤亡率竟是警察的两倍以上。

对于农民而言,要想实现农业新技术的飞跃是一件非常困难的事情,但它必须在未来某一时刻发生。随着农民使用除草剂数量越来越多,杂草对化学物质的抗性也逐渐增强。拜耳公司(Bayer)作为世界最大农药生产商之一,该公司开始向机器人喷雾技术转型,近期该公司对该技术投资较大。(卡麦拉)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-215215-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm