2017年十大太阳能开发商控制印度62%的市场

去年，印度电力生产商Greenko集团的市场占有率为10．1％，阿达尼集团占9．8％，ReNew Power Ventures占9．6％。

根据Mercom India Research的数据，2017年印度大型光伏市场62％以上的份额由全国前十大太阳能开发商控制。

去年，印度电力生产商Greenko集团的市场占有率为10．1％，阿达尼集团占9．8％，ReNew Power Ventures占9．6％。



根据数据，去年印度安装了9．63吉瓦的太阳能容量，是2016年4．3吉瓦新增量的两倍多，其中约8．6吉瓦是大型光伏电站。 Mercom资本集团首席执行官Raj Prabhu表示，前十大开发商去年的大型太阳能项目容量超过5 吉瓦，同时也是筹款、收购活动和首次公开募股潜在候选人方面最活跃的组织。

就累计装机量而言，阿达尼集团位居榜首，而煤矿及发电集团NLC India拥有最大规模的项目。同时，ACME Cleantech是私人公司中拥有最大规模在建大型项目的公司。

截止2017年底，印度的光伏装机容量为19．6吉瓦。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215217-1.html

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