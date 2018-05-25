马化腾表态：重启对“差评”投资的尽职调查，或将退股

科技传媒网讯 网易科技新闻5月25日，5月23日，腾讯TOPIC基金 (腾讯兴趣内容基金）对外公布了其对科技新媒体"差评"进行了的一项总数达3000万的领投。消息一出立刻在业界引起轩然大波。

有媒体对此评论称：“差评是科技新媒体领域口碑很差的一家，经常洗稿、抄袭。自媒体三表龙门阵就表示，差评是一家以洗稿起家的自媒体，毫无原创力可言，是科技圈最勤劳的搬运工。腾讯TOPIC基金这笔投资引发恶评如潮，遭遇不少媒体人的抨击，被指违背腾讯正直价值观。”

24日晚间，腾讯对此事发布官方声明：称关于腾讯兴趣内容基金（TOPIC）投资自媒体账号“差评”一事，在业界引起较多争议，公司将重启更加严格的尽职调查程序，如与腾讯保护知识产权的原则不符，我们将协商退股。

而此事也惊动了马化腾本人，他在朋友圈对此事进行了点评：“之前不知道这个case。原为效率而下放一些小额投资权给业务部门。目前看业务团队并没有做好尽责调查，我们会负责任解决好。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215218-1.html

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