人类难在火星表面生存?马斯克下属:可以挖地道

(原标题:Why Live on Earth When You Can Live in a Hole on Mars? No, Really.)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月25日消息,对于多数人而言,他们不会选择在地下两米深处生活,但如果你生活在火星,这可能是你唯一的选择。本周,SpaceX首席运营官特维尔·肖特韦尔(Gwynne Shotwell)接受了记者采访,在谈论埃隆·马斯克(Elon Musk)的多个公司之间协同合作时,她对人类未来如何在火星表面生活进行了大胆预测。

特维尔说:“我认为Boring公司可能有助于实现未来人类在火星居住生活,挖掘地下隧道可能是最佳选择。”

特维尔并不仅仅是猜测她老板的计划,之前马斯克曾提及利用Boring公司技术建立地下火星栖息地的可能性。2017年7月,马斯克在国际空间站研发讨论会(ISSR&D)的提问中表示,如果你希望建造一个完整的地下城市,人们还是会经常到地面上,毕竟人们很难适宜地下生活环境,同时,建造火星地下隧道存在一定难度,我们需要正确的钻探技术。

SpaceX现已计划与Boring公司合作,进行地球范围内人类运送项目,因此不难想像这家公司会帮助SpaceX完成太空殖民计划。但是为什么我们地球人类只能生活在火星地下环境呢?马斯克曾设想在火星表面建造超酷的玻璃圆顶建筑房屋可行吗?

事实证明,火星表面建造的玻璃圆顶栖息地非常酷,但是可能导致人类死亡,火星大气层比地球大气层稀薄,并且火星缺少磁场。这意味着人类在火星表面生存缺少免遭致命宇宙辐射的屏障,这将产生许多健康问题。

依据美国宇航局的观点,如果我们希望保护居住在火星表面的人类免遭辐射,我们有几个选择,例如:我们可以建造栖息地,使用充足的航天材料吸收辐射(运送这些材料非常昂贵),或者我们可以创造更新、更有效的材料,但是研制这些材料成本非常高。

向火星发送一个隧道挖掘机器可能是建造火星安全栖息地的最廉价方式,当然,生活在地下将使人类无法观看到火星表面壮观景象,但让人们拥有更多的时间考虑如何繁衍后代,避免癌症等疾病。

当然,在火星地下环境生存和享受地球表面生活之间进行选择,多数人会选择后者。然而如果地球未来可居住性预测变得十分悲观,我们实际上是没有更多的选择机会。

在这种情况下,我们所能做的就是希望马斯克尽快实现人类登陆火星,否则为时已晚。(卡麦拉)