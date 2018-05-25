2018最值得关注的上市科技公司（工业4.0方向）

与起源于机械化、智能化和信息技术化的前三次革命不同，工业4.0是技术、市场与社会发展的必然选择。

与起源于机械化、智能化和信息技术化的前三次革命不同，工业4.0是技术、市场与社会发展的必然选择。工业4.0项目主要分为两大主题，一是“智能工厂”，重点研究智能化生产系统及过程，以及网络化分布式生产设施的实现；二是“智能生产”，主要涉及企业的生产物流管理、人机互动以及3D技术在工业生产过程中的应用等。

当工业4.0的概念在中国落地生根后，一大批具有前瞻性的企业开始将其运用到发展中。先导智能是国家两化融合示范企业，它明确提出“成为国际领先的打造智能工厂的公司”，并与IBM 合作建立“先导云”和大数据中心，实现全面的智能化工厂，建立全价值链的协同平台。

无论是德国的工业4.0，美国的工业互联网，还是中国制造2025，其本质内容都是一致的，那就是智能制造。从工业1.0到工业4.0，每一个时代都是人类科技跨越式发展最好的见证。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215221-1.html

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