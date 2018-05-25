MIT团队研发算法 自动驾驶汽车变道自如

据外媒报道，当地时间5月23日，在澳大利亚布里斯班举行的机器人和自动化国际会议（ICRA）上，来自麻省理工学院（MIT）的研究人员将展示一种新型系统，使无人驾驶

据外媒报道，当地时间5月23日，在澳大利亚布里斯班举行的机器人和自动化国际会议（ICRA）上，来自麻省理工学院（MIT）的研究人员将展示一种新型系统，使无人驾驶车辆能像人类驾驶员一样自如变道。

控制变道的算法是自动驾驶汽车领域的重要研究课题。但目前大多数的变道算法都存在一定的缺点，要么依赖于驾驶环境的详细统计模型，此模型很难组装，动态分析也比较复杂；要么模型太简单，导致不切实际的保守决策，如汽车根本不变道。

麻省理工学院计算机和人工智能实验室（CSAIL）研发的新变道算法，把两种模型之间差别分割开来，允许比简单版本更加激进的变道，但要依赖于其他车辆方向和速度的即时信息来做出决策。

自动驾驶车辆避免碰撞的标准方法是计算驾驶环境中其他车辆周围的缓冲区，计算不止描述其他车辆的当前位置，还会描述他们在特定时间范围内的可能位置。

MIT研究人员的系统运用了一种数学上非常有效的方法来计算新的缓冲区，并提供了避免碰撞的证据。只用几个方程式变量来定义车辆的新缓冲区，该系统非常简单，能即时进行动态评估。

CASIL的研究员Alyssa Pierson解释说，自动驾驶车辆不是直接通信，而是在不矛盾或不碰撞的情况下，与算法同时运行。

电气工程和计算机教授兼CSAIL主任-Daniela Rus表示，此优化方案能确保变道时的导航，模拟所有驾驶风格，并提供安全保证。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215222-1.html

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