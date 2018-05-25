Uber无人车撞人调查结果：提前6秒发现人却没刹车

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（原标题：Uber's self-driving car detected pedestrian 6 seconds before fatal crash）

图：2018年3月20日，美国国家运输安全委员会(NTSB)的调查人员在亚利桑那州坦佩(Tempe)对一辆无人驾驶的Uber车辆进行调查

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月25日消息，据VentureBeat报道，美国国家运输安全委员会(NTSB)日前发布了Uber致命车祸的初步调查报告，称3月份在亚利桑那州坦佩引发致命车祸的那辆无人驾驶汽车提前六秒钟发现了行人，但却未能进行正确识别，并且未启动紧急制动系统，这引发了人们对其性能的严重质疑。

NTSB在报告中称，改造版2017年款沃尔沃XC90汽车在碰撞事故发生时，无人驾驶系统的各个方面都正常运行，雷达系统在撞击前6秒发现了行人，但“无人驾驶系统软件将行人列为不明物体，先是以为那是一辆汽车，然后又将其当成自行车。”在碰撞前的1.3秒，无人驾驶系统决定有必要进行紧急刹车，但Uber设定自动驾驶系统“预计”人类司机会介入控制，为了“减少车辆不稳定行为的可能性”，并未启动紧急制动系统。而沃尔沃XC90原车通常配备自动紧急制动系统，以防止正面碰撞。

美国警方公布Uber无人车撞死行人车载视频 （来源：网易科技频道）

当被一辆时速64公里的Uber无人驾驶汽车撞倒时，49岁的伊莱恩・赫茨伯格(Elaine Herzberg)正推着自行车横穿四车道的马路。据警方发布的车载视频显示，在事故发生前的几分钟，一名安全驾驶员似乎正低头向下看，而不是将注意力集中在路上。这名驾驶员表示，他并没有在看手机，而是在监控汽车的无人驾驶系统。NTSB宣称，Uber的车辆要求安全驾驶员在必要时候进行干预并采取行动，但该系统的设计并没有提醒驾驶员。报告中说，驾驶员在撞击前不到1秒时就接管了方向盘，并在撞击后不到1秒就开始刹车。

同时该报告指出，赫茨伯格的甲基苯丙胺和大麻检测呈阳性，而且她在撞击前没有观察车辆的行驶方向。

坦佩致命车祸发生后，Uber已经自愿暂停无人车测试。此次事故被认为是首辆完全无人驾驶的车辆造成的行人死亡事件。Uber近日还表示，将关闭其在亚利桑那州的无人驾驶测试项目，并将有限的测试集中在匹兹堡和加州的两个城市。今年3月份，亚利桑那州州长因安全问题暂停了Uber的测试许可。

Uber尚未对NTSB的调查结果置评，但指出它最近任命了前NTSB主席克里斯托弗・哈特（Christopher Hart）为Uber的安全文化顾问。Uber表示：“随着调查的继续，我们已经开始对无人驾驶汽车项目进行安全审查，并在未来几周宣布改变。”

但此前Uber表示，该公司计划今年夏天恢复无人驾驶业务，但可能只会更短的线路和更少的汽车。Uber认为无人驾驶技术对未来的网约车服务很重要，但目前尚不清楚其新任首席执行官达拉・科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）的计划。随着Uber准备明年进行IPO活动，科斯罗萨西调整了公司结构，并削减了某些开支。

坦佩警方近日表示，他们已经完成了调查，并将调查结果交给了检察官进行审查。警方没有公布调查结果。

这份报告为美国国会中反对加速无人驾驶汽车部署的法案提供了证据，同时国家公路交通安全管理局（NHTSA）也受到质疑，因为在无人驾驶汽车上路前，该机构并未对它们进行测试或验证。NTSB没说何时会公布事故的最终报告。通常在事故发生至少一年之后，该机构才会发布最终结论。（小小）