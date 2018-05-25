"世纪大战"复审 三星被判向苹果赔5.386亿美元

（原标题：Apple wins $533.3 million from Samsung in latest iPhone patent retrial）

科技传媒网讯 网易科技新闻5月25日消息，据VentureBeat报道，大约六年前，美国联 邦陪审团裁定三星电子公司侵犯苹果公司智能手机iPhone设计专利，并向后者赔付10亿美元。但经过三星数年的上诉和复审，日前陪审团重新审理此案，并达成一致裁决，将赔付金额改为5.386亿美元，其中533316606美元是因为侵犯苹果三项设计专利，而530万美元是因为侵犯了苹果两项实用专利。

在陪审团公布最新裁决后，苹果在一份声明中表示：“事实是，三星公然抄袭了我们的设计。同时我们感谢陪审团的服务，他们一致同意三星应该为抄袭我们的产品付费。”

三星则回应称：“今天的裁决对三星有利，符合最高法院为设计专利损害赔偿设定的范围。我们会考虑所有选择，以取得不影响创造力的结果。”

苹果诉三星侵权案始于2011年4月份，当时苹果指控三星的某些智能手机侵犯了iPhone知识产权，包括专利和商标在内。2012年8月，苹果赢得了最初胜利，获赔10.49亿美元，但随后因法律问题和损害赔偿分歧而被迫回到法庭。在第一次裁决之后，三星向苹果支付了5.48亿美元赔偿金，另外3.99亿美元悬而未决。

在最近的重审中，关键问题始终是对所谓的“工业产品”(article of manufacture)的恰当定义。具体来说，计算苹果所遭受的损害时，是仅仅基于三星侵犯iPhone创新的具体价值，还是包含这些创新的手机总价值。如果售价600美元的手机包含300美元的侵权苹果配件，三星可能会辩称，它只对苹果造成300美元的损失。而苹果则会说，其300美元的创新能力帮助三星卖出了600美元的手机。

2016年12月份，美国最高法院将此案驳回给低级联邦法院，由联邦法院重新审理，以确定整部手机或其组件是否符合“工业产品”的定义。2017年10月份，联邦法院下令对这个问题进行陪审团复审，并使用了新的测试标准，重点在于四个因素：1）原告的专利中所声称的设计范围，包括图纸和书面描述；2）产品整体设计中相对突出的描述；3）从概念上来说，设计与产品整体是否截然不同；4）专利设计与产品其余部分的物理关系，是否专利设计与用户或卖方组件可以在物理上与整体产品分离，以及设计所体现的组件是否可与产品其余部件分开生产，亦或是组件是否可以单独出售。

不足为奇的是，各方都将其损害赔偿的标准两极化，以说服陪审团支持自己的诉求。三星提出的损害赔偿仅为2800万美元，而苹果则要求赔偿10亿美元，并要求陪审团考虑这样的情况，即三星曾经数以亿次地侵犯其专利。陪审团的裁决大致处在双方极端要求的中间位置，但高于最初在重审中所涉及的3.99亿美元，这似乎是苹果的胜利。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215224-1.html

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