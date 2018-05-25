　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

"世纪大战"复审 三星被判向苹果赔5.386亿美元

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-25 10:03

“世纪大战“复审 三星被判向苹果赔5.386亿美元,苹果 三星 法院 专利 二审

（原标题：Apple wins $533.3 million from Samsung in latest iPhone patent retrial）

科技传媒网讯 网易科技新闻5月25日消息，据VentureBeat报道，大约六年前，美国联 邦陪审团裁定三星电子公司侵犯苹果公司智能手机iPhone设计专利，并向后者赔付10亿美元。但经过三星数年的上诉和复审，日前陪审团重新审理此案，并达成一致裁决，将赔付金额改为5.386亿美元，其中533316606美元是因为侵犯苹果三项设计专利，而530万美元是因为侵犯了苹果两项实用专利。

专利世纪大战复审 三星须向苹果赔5.333亿美元

在陪审团公布最新裁决后，苹果在一份声明中表示：“事实是，三星公然抄袭了我们的设计。同时我们感谢陪审团的服务，他们一致同意三星应该为抄袭我们的产品付费。”

三星则回应称：“今天的裁决对三星有利，符合最高法院为设计专利损害赔偿设定的范围。我们会考虑所有选择，以取得不影响创造力的结果。”

苹果诉三星侵权案始于2011年4月份，当时苹果指控三星的某些智能手机侵犯了iPhone知识产权，包括专利和商标在内。2012年8月，苹果赢得了最初胜利，获赔10.49亿美元，但随后因法律问题和损害赔偿分歧而被迫回到法庭。在第一次裁决之后，三星向苹果支付了5.48亿美元赔偿金，另外3.99亿美元悬而未决。

在最近的重审中，关键问题始终是对所谓的“工业产品”(article of manufacture)的恰当定义。具体来说，计算苹果所遭受的损害时，是仅仅基于三星侵犯iPhone创新的具体价值，还是包含这些创新的手机总价值。如果售价600美元的手机包含300美元的侵权苹果配件，三星可能会辩称，它只对苹果造成300美元的损失。而苹果则会说，其300美元的创新能力帮助三星卖出了600美元的手机。

2016年12月份，美国最高法院将此案驳回给低级联邦法院，由联邦法院重新审理，以确定整部手机或其组件是否符合“工业产品”的定义。2017年10月份，联邦法院下令对这个问题进行陪审团复审，并使用了新的测试标准，重点在于四个因素：1）原告的专利中所声称的设计范围，包括图纸和书面描述；2）产品整体设计中相对突出的描述；3）从概念上来说，设计与产品整体是否截然不同；4）专利设计与产品其余部分的物理关系，是否专利设计与用户或卖方组件可以在物理上与整体产品分离，以及设计所体现的组件是否可与产品其余部件分开生产，亦或是组件是否可以单独出售。

不足为奇的是，各方都将其损害赔偿的标准两极化，以说服陪审团支持自己的诉求。三星提出的损害赔偿仅为2800万美元，而苹果则要求赔偿10亿美元，并要求陪审团考虑这样的情况，即三星曾经数以亿次地侵犯其专利。陪审团的裁决大致处在双方极端要求的中间位置，但高于最初在重审中所涉及的3.99亿美元，这似乎是苹果的胜利。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215224-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:法院专利苹果三星二审

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

苏宁物流对无人驾驶重型卡车进行测试

5月24日，智加科技联合苏宁宣布在上海完成了行业首个Level4级（SAE）“仓到仓”无人驾驶物流场景作业，希望为物流行业带来新的合作模式。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS