湖北来凤县发布关于投资光伏发电项目的风险提示

近年来，各地非法集资案件频发，非法集资手段更是花样百出。近期，宜昌市处非办接到群众举报，反映某公司在辖区以投资入股建设太阳能发电、电站（光伏发电）项目

近年来，各地非法集资案件频发，非法集资手段更是花样百出。近期，宜昌市处非办接到群众举报，反映某公司在辖区以投资入股建设太阳能发电、电站（光伏发电）项目为名，向广大群众筹集入股资金，并许以固定收益及高额回报，根据宜昌市有关部门调查，该投资模式存在巨大风险隐患。

来凤县防控金融风险攻坚行动领导小组办公室提醒广大市民：切实增强识别、防范、抵制各类非法集资行为的意识及能力，对任何投资机会，多一份审慎，少一分侥幸，不要盲目相信造势宣传，不要盲目相信熟人介绍、专家推荐，不要被高利诱惑盲目投资，要始终牢记：天上不会掉馅饼，世上没有免费的午餐。

为进一步提高人民群众防范非法集资风险意识，湖北广播电视台制作了 “防范非法集资”系列公益广告。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215225-1.html

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