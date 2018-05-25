苏宁物流对无人驾驶重型卡车进行测试

5月24日，智加科技联合苏宁宣布在上海完成了行业首个Level4级（SAE）“仓到仓”无人驾驶物流场景作业，希望为物流行业带来新的合作模式。

5月24日，智加科技联合苏宁宣布在上海完成了行业首个Level4级（SAE）“仓到仓”无人驾驶物流场景作业，希望为物流行业带来新的合作模式。

据了解，这辆车还有一个响亮的名字――”行龙一号“。智加科技表示，除传统高速巡航、跟车、车道变换保持技术外，此次操作还完成了车道线检测、障碍物检测、主驾驶座无人驾驶状态下的转向、加减速等全部操作，最高时速可达80km/h。

官方表示，此次作业是行业首个在全工况、真实环境下进行的物流操作，也表明智加科技的技术成熟度和在商业化方面的考量。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215228-1.html

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