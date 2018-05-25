多轴3D打印机MX3D问世 可打印出几乎任何尺寸或形状

大部分3D打印机有三个运动轴，而MX3D则有6个运动轴，可以和被打印物体一起运动或围绕它行动，从而打印出几乎任何尺寸或形状的物体。

位于荷兰阿姆斯特丹的约里斯・拉曼实验室进行了很多实验性的家具和艺术品设计。拉曼及其多位合伙人共同研制出了多轴3D打印机MX3D，并给它装上了先进的焊接机。

大部分3D打印机有三个运动轴，而MX3D则有6个运动轴，可以和被打印物体一起运动或围绕它行动，从而打印出几乎任何尺寸或形状的物体。今后，当公路和铁路运输因故中断时，这个能干的3D打印机器人也可以协助打印出一座桥梁。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215229-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm