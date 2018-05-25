马云为eWTP跑了几十个国家，现在为何俞永福来接棒？

昨日，eWTP科技创新基金在中国香港正式发布，此前卸任阿里大文娱一职后的俞永福首次公开亮相，负责担任该基金合伙人以及董事长一职。 而值得一提的是，本次发布会马云也亲自发来视频致辞表示，当前我国在一带一路的政策利好环境之下，阿里作为民间企业有责任

昨日，eWTP科技创新基金在中国香港正式发布，此前卸任阿里大文娱一职后的俞永福首次公开亮相，负责担任该基金合伙人以及董事长一职。

而值得一提的是，本次发布会马云也亲自发来视频致辞表示，当前我国在一带一路的政策利好环境之下，阿里作为民间企业有责任和义务为这一使命做出贡献，并且其表示相信俞永福的远见和执行力，可以让eWTP生态基金的使命与愿景得以完美实施。

究竟eWTP对于阿里来说有着怎样的意义?俞永福作为阿里合伙人的重要角色，又将在eWTP中起到怎样的作用?

eWTP生态基金成立背后，是阿里国际化战略重要一步

早在2016年，阿里巴巴就提出了国际化、农村、云计算的三大未来战略，而国际化一直都是阿里布局重点，在阿里的发展规划中，其不希望自身仅仅只是局限于国内，更希望成为一家国际化的公司，扮演向全球互联网产业提供技术与资金的赋能者角色。

eWTP，简称电子世界贸易平台，由马云在2016年的博鳌发起，邀请全球各利益相关方加入，促进公私对话，为跨境电子商务的健康发展营造切实有效的政策和商业环境。

而为了推动eWTP的宏伟设想，马云跑遍全球，在G20、达沃斯、WTO等各种高端论坛上宣传eWTP，并与各国政府达成了一系列推动eWTP的实际合作，例如在2017年马来西亚政府就在吉隆坡成立了"eWTP试验区"。

换句话说，马云这几年跑遍全世界正是为了eWTP发展的未来铺平道路，也是为阿里国际化的后续的技术与资金输出奠定基础，而从提出至今已经有两年的时间，各项准备已经充足，因此接下来需要适合人选来担当后续任务。

其次，从竞争角度来看，这两年腾讯、亚马逊等对手在国际化的投资布局来看，也来势汹汹，相关电商产业也已被其收入囊中，阿里在当前阶段，也必须加快投资布局。

因此，如果将阿里的国际化战略比作火车，那么eWTP就是必须铺设的铁轨，是重中之重，而成立的eWTP之下成立的生态基金，则可以看做是制作铁轨的原材料之一，同样必不可少。

俞永福担任eWTP生态基金懂事长，是最合适人选

俞永福自从从加入阿里之后，就一直委以重任，并成功率领了阿里大文娱的整合与转型，而此次担任eWTP生态基金董事长的身份，则更能让其本人发挥自身优势。

第一，俞永福成功打造过国际化产品，早在阿里收购UC之前，UC就已经是一款成功在国际市场立足的产品。应用市场研究公司Sensor Tower的数据显示，在2018年Q1季度中，UC谷歌商店全球下载排名第5，在印度市场有51%的占有率，在印尼市场也有高达41%的占有率。

而UC在国际市场的成功，也来源于俞永福早年对于国际化市场的洞察，并在最早时间进入了国际市场，也反衬出俞永福对于国际化市场的洞察与理解，这些成功的经验对于eWTP而言是最为需要的。

第二，有丰富的管理带队打硬仗的经验：先是接手高德地图后把高德带到了行业第一的位置，又在阿里大文娱，将原本散乱的业务线、优酷、UC、虾米音乐、豌豆荚等等进行了全方位梳理，整理出了阿里大文娱“3+X”的具体方向，即大优酷、UC和垂直三大事业群，X包括阿里影业、阿里音乐、阿里文学等独立纵队，为阿里大文娱统一了战线和方向。

因此也可以说，俞永福是一个能够扮演阿里业务整合者的干将，在阿里国际化的过程中，也极为需要这样深入理解阿里内部业务的人物，来为阿里寻找适合自己的可投资项目。

第三，做创业者后面的创业者，实际上早在俞永福创立UC之前，其一直在联想担任投资业务，而彼时由于其极为看好浏览器项目，因此毅然创业，并获得成功，从中可以看出其投资眼光的精准。

俞永福的这种能力也可以帮助阿里在腾讯、亚马逊、谷歌、脸书等巨头在境外布局的错综复杂中找到关键价值，并帮助阿里以更低的价格获得更大价值的投资回报。

当俞永福做回投资的老本行，显然更能够得心应手，帮助阿里在国际化的过程中，寻找到更多的高价值项目以及盟友。

俞永福在接受媒体采访时候也表示：“我不希望自己成为标准的VC，我希望是做创业者背后的创业者。

对于已经成功的创业者来说，发现另一个潜在的成功创业者往往更为容易，因此俞永福相比于传统经理人，高管，可以相对更为精准的找到同样成功的创业者，并降低现相关的投资风险。

对于eWTP生态基金来说，能够有一个坚定成熟的创业者来驾驭，显然能够比一个普通经理人更为有利。

俞永福昨日发布会上还透露，自己从2015年便开始关注全球化，让他最兴奋的事情是未来在中美以外的竞争，在正式出任eWTP投资工作小组组长之前已经调研和摸索了很长时间。“区域性政府不同的审查带来的挑战，商业营商环境或者规则理解的差异带来的挑战等等，都是我们会面临的挑战。“俞永福承认接下来会遇到很多困难，但在支持很多前台的创业者的时候，让其有极大的乐趣看到更多新的东西。





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