高空智造 “中国智造”拓宽欧美市场的又一力作

在位于浙江省湖州市德清县雷甸镇的浙江鼎力机械股份有限公司智能车间，技术人员正对自主研发制造的曲臂式高空作业平台设备进行检测，这批设备是“中国智造”在欧
5月22日，在位于浙江省湖州市德清县雷甸镇的浙江鼎力机械股份有限公司智能车间，技术人员正对自主研发制造的曲臂式高空作业平台设备进行检测，这批设备是“中国智造”在欧美地区拓宽市场的又一力作。
近年来，德清县加快新旧动能转换和产业转型升级步伐，壮大高端装备制造产业,优势产品出口、大型工程技术服务及工程承包业务均保持平稳运行，成为我国高空作业装备“走出去”的一张名片。谢尚国摄
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215233-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落
年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫
5月24日，智加科技联合苏宁宣布在上海完成了行业首个Level4级（SAE）“仓到仓”无人驾驶物流场景作业，希望为物流行业带来新的合作模式。
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。