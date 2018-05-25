太阳能发电惠及杭州1.8万户家庭 7―8年收回成本

太阳能发电作为可再生能源技术，不仅环保清洁，更能创造良好的经济效益。去年，杭州市光伏应用在户用分布式、非户用分布式和渔光互补领域，整体得到了规范化的推

“光伏产业是非常有前途的，这是一份可以干一辈子的事业。”履新当上杭州市光伏产业协会会长的林建华这样说道。

昨天，杭州市新能源产业协会召开年会，邀请80多家光伏企业进行行业交流，并在现场发布了年度工作报告。

万户家庭实现光伏并网

7到8年就能收回成本

浙江正泰新能源开发有限公司晶硅制造事业部副总经理韩玮智介绍，他们作为光伏产品制造商，公司率先安装了光伏设备。测算显示，利用太阳能用电，公司一年减少了200多万元的电费开支。

除了为企业节约成本外，韩玮智还给记者算了一笔账，以家庭用户为例，5000瓦的一套光伏设备，花费是3万―4万元，发出来的电首先可以满足家庭用电，多余部分还可以卖给国家电网，“折算下来，大概7―8年就能收回成本”。

太阳能发电作为可再生能源技术，不仅环保清洁，更能创造良好的经济效益。去年，杭州市光伏应用在户用分布式、非户用分布式和渔光互补领域，整体得到了规范化的推广。

在公共建筑屋顶光伏应用上，非户用分布式光伏已逐步应用到杭州党政机关、学校、医院、火车站、机场、养老院、银行等多个公共机构。截至去年年底，杭州已在公共建筑屋顶上安装83个光伏应用项目，累计装机容量23．83兆瓦。像杭州火车南站、市民中心、经开区管委会以及位于桐庐、淳安的镇政府等公共机构屋顶上都相继安装了光伏设备。

而在户用光伏领域，太阳能发电作为民生工程已经惠及杭州超过1．8万户家庭。去年，家庭户用屋顶分布式光伏项目2017年新增并网数达到14185户，装机容量107．1兆瓦，为家庭带来光伏电力和绿色收益。

去年1月，加快新能源产业应用被列入杭州市政府十大为民办实事工程之一，目标定为新增新能源发电装机容量100MW以上。但现场发布的去年光伏应用数据表明，杭州去年新增并网光伏项目装机容量达到393．63MW，超额完成近4倍。

光伏企业多种途径

提升产品竞争力

不过，在快速发展的同时，光伏产业也面临着一个特殊的发展阶段。随着国家补贴不再继续，摆脱补贴依赖成为企业必须面对的问题。同时，环保督查力度日益加大，原材料上涨等，都给企业带来了不小的经营压力。企业如何化解眼前这些问题，几家行业代表分别介绍了各自企业的情况。

协会会长林建华身为杭州福斯特应用股份有限公司董事长，他非常注重技术创新，并认为这是光伏产业永恒的主题。作为一家在EVA胶膜全球市场占有率超过50％的企业，他们每年会拿出营收的3．4％以上用于研发，去年光研发就投入了1亿多元。据林建华介绍，科研成果也十分喜人，比如去年有两款光伏组件新材料感光干膜、挠性覆铜板开始量产，预计今年将分别为企业增加销售收入几千万元。

韩玮智重点介绍了正泰的智能化改造。公司从德国引进先进技术，从生产环节进行改造，并执行严格的质量体系标准。“一条生产线，原来需要400个工人，而通过机器换人，现在只需要96人。”他说。

位于下沙的龙焱能源科技（杭州）有限公司则通过攻克技术垄断获得市场空间。营销总监包钢表示，龙焱能源已掌握碲化镉薄膜电池产业化技术的核心工艺，率先打破先进国家对此的技术垄断，进而降低了太阳能电池组件的造价。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215234-1.html

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