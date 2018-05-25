光热市场新方向：将呈“U”型复苏

5月24日至25日，以“新动能 新引擎”为主题的“2018太阳能行业发展峰会暨IMSIA国际金属太阳能产业联盟2017年会”在济南召开。

国际铜业协会中国区总裁周胜的致词中表示，“自2013年起太阳能市场出现大幅下滑，并一直持续到2017年。期间，行业规模缩小，集中度增加，市场结构发生了较大的变化。传统市场持续萎缩，太阳能热利用企业陷入迷茫。”本届年会以“新动能、新引擎”作为本次会议的主题，十分切合当前的形势，符合国家对新能源发展战略的规划。

IMSIA秘书长黄俊鹏对《中国太阳能热利用市场转型研究报告》、《村镇清洁供热研究报告》、《太阳能建筑“百米强装”可行性研究报告》内容做了详细分析。



报告指出，中国太阳能热利用市场整体将呈现“U”型复苏。随着商用热水市场扩张及城镇化的进一步推进，可以预见未来城镇太阳能热水市场份额将进一步增大，到2022年左右，城镇太阳能热水市场份额将接近90％；研究认为中国的太阳能热利用在新需求的驱动下，将于2020年开始复苏，远期（2030年）来看，太阳能热利用行业依然能够回到行业最高峰时期6000万平米的年装机面积。

报告认为，平板太阳能集热器将主导行业技术创新和市场应用。从市场份额的变化来看，在过去的7年，平板太阳能集热器的市场份额一直在提高，从2010年的6％提高到2017年的15．5％，平板太阳能在热水市场的竞争力逐渐增强。按照此趋势预测，到2022年，平板太阳能集热器的市场份额将达到29．9％，总安装量将达到1119万平米，长远来看，预计到2030年，平板太阳能集热器的市场份额将达到51．8％，总安装量将达到3178万平米。

通过对太阳能热利用市场结构的分析，报告认为城镇及农村供暖将成为主要的太阳能热利用市场。根据对各个新兴市场的预测，对比2017年与2022年可能的太阳能热利用市场结构，两相对照，可得出农村生活热水市场将逐步萎缩，但城镇生活热水依然是太阳能热利用的主要市场，城镇及农村供暖、工农业热利用是太阳能热利用市场新的增长驱动力。

据悉，IMSIA进行了为期一年的市场调研，从市场需求和产品供给的角度，对市场进行供需分析，得出了太阳能热利用市场未来发展趋势的判断和市场结构的变化，为新时代太阳能热利用企业的健康持续发展提出了诸多建议。三项研究分析报告分别从市场结构分析和市场创新的角度前瞻性地指明了企业奋斗目标和行业发展的方向。

IMISA研究认为，太阳能热水将向高层建筑发展。随着我国城镇化进行快速发展，城市人口密度迅速增大，城镇居住建筑不在以低层和多层建筑为主，而以高层建筑为主。因此，原有太阳能热水强制安装政策已无法适应城镇居住建筑发展趋势，有必要基于当前我国太阳能热水系统产品、技术、经济性，对高层建筑太阳能热水运用进行政策可行性研究，进一步推动城镇住宅高层建筑太阳能热水发展。

IMSIA认为，远离城市大管网供热的村镇地区更适合太阳能区域供热发展，太阳能村镇区域供热市场潜力巨大。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215236-1.html

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