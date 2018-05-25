Model 3电池/底盘合装瓶颈解决 日产量终于到了500

（原标题：Tesla fixes Model 3 battery/chassis marriage bottleneck, builds 500 units/day for clearer path to 5,000/week）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月25日消息，据Electrek报道，特斯拉汽车公司首席执行官伊隆・马斯克(Elon Musk)表示，特斯拉本周在提高Model 3产能方面取得了重大进展。马斯克今天告诉员工，他们已经在生产能力方面创造了新的纪录，每天生产的Model 3达到了预期的500辆目标。

在上周的电子邮件中，马斯克曾告诉员工：“我们很有可能会在本周内跨越所有障碍，实现Model 3日产量超过500辆的目标。”几天后，特斯拉显然已经达到了目标。马斯克在今天的电子邮件中向员工们表示祝贺，他称：“我们第一次能够以每天500辆或每周3500辆的生产速度运行，向客户交付订单。恭喜你们，我们取得了一个重要的里程碑！”

目前，Model 3的生产处于“人停机器不停”的状态，每周的产量已经触及3500辆水平，但是特斯拉是否能坚持下去还有待观察。特斯拉的目标是在本季度末达到每周5000辆Model 3的生产速度。这家汽车制造商目前正在解决生产过程中的诸多瓶颈问题。马斯克表示，特斯拉此前曾举行黑客马拉松，帮助解决了Model 3生产过程中的两个机器人瓶颈。

马斯克发给员工的另一封电子邮件显示，电池组装配过程中的瓶颈问题已经解决了。他写道：“祝贺电池/底盘合装的瓶颈问题被解决。这表明，即使是我们生产超级复杂的车辆，每周产量也可以达到5000辆以上。让你们陷入这种可怕的境地，我感到十分遗憾！我们正尽快努力改进它。”

如果特斯拉能保持当前的生产速度，这个过程将能够每周生产近6000辆Model 3。4月份接受哥伦比亚广播公司采访时，马斯克展示了电池/底盘合装问题。他昨天在推特上说，他本周正在生产线上努力。在邮件中，他还鼓励员工在有想法或顾虑的情况下，阻止他在生产线上工作。

正如在2018年第一季度财报中所宣布的那样，特斯拉计划在接下来的几天进行另一次升级计划，暂停Model 3生产。分析师对特斯拉越来越有信心，在接下来的两个月里，该公司应该能实现每周生产5000辆Model 3的目标。

现在实现这个目标非常重要，因为它与特斯拉生产双电机AWD和Performance版Model 3息息相关，该公司已经开始接受新款车型的订单。这些新版车型将增加生产线的复杂性，特斯拉在投产前需要打下坚实的基础。

可能总会有些挫折，但许多人认为特斯拉可能很快就会让批评者们忘记几个月的Model 3生产延迟问题。经过上次升级后，特斯拉每周的汽车产量从2000辆增至3500辆。那么经过最新升级后，特斯拉每周的汽车产量应该可以接近5000辆。（小小）

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