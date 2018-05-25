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京津冀重拳出击 治理雾霾保卫蓝天

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-25 12:13

据生态环境部有关负责人介绍，今年1至4月份，京津冀区域优良天数比例平均为59．1％，同比提高2．2个百分点；PM2．5平均浓度69微克／立方米，同比下降18．8％。

初夏，花香扑鼻，柔风拂面。在河北省廊坊市广阳区环保局办公室，几名党员干部围坐在一起，通过网络学习刚刚结束的全国生态环境保护大会精神。

“我们基层干部打好蓝天保卫攻坚战的决心和信心更强了。”河北省廊坊市广阳区环保局办公室主任白亮说，我国生态环境保护从认识到实践发生历史性变化，污染治理力度之大、制度出台频度之密、执法督察尺度之严、环境改善速度之快前所未有。

据生态环境部有关负责人介绍，今年1至4月份，京津冀区域优良天数比例平均为59．1％，同比提高2．2个百分点；PM2．5平均浓度69微克／立方米，同比下降18．8％。北京优良天数比例为64．7％，同比提高3．9个百分点；PM2．5平均浓度59微克／立方米，同比下降22．4％。

5年来，京津冀地区空气质量的提升，是中央坚决打赢蓝天保卫战决心的成果显示。

5年来，为让群众摆脱“心肺之患”，中央政策频频发力。2013年9月，《大气污染防治行动计划》公布，打响了全面治霾的“发令枪”，这个被称为“史上最严厉”的行动计划提出，经过5年努力，全国空气质量总体改善，重污染天气较大幅度减少。

2016年，中国工程院组织专家对“大气十条”实施情况进行的中期评估认为，北方地区由于冬季取暖影响，重污染天气频发，必须下大气力采取治理散煤等措施，降低采暖期污染。

在中央环保政策的重拳出击下，各地区、有关部门和单位在建立协作机制、出台配套政策、开展集中治理等方面，做了大量艰苦细致的工作。

一系列政策重拳出击下，这场保卫战首战告捷――2017年全国地级及以上城市PM10平均浓度比2013年下降22．7％，其中京津冀区域PM2．5平均浓度比2013年下降39．6％，“大气十条”确定的目标按期实现。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215239-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:治理雾霾京津冀蓝天重拳

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