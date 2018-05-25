HP展示Multi Jet Fusion 3D打印制造业的突破性应用

23日在西班牙巴塞罗纳举行的惠普创新峰会上，惠普宣布扩展其HP Jet Fusion 3D打印解决方案的安装，并与数字制造创新者Protolabs，Materialise和ZiggZagg合作。

23日在西班牙巴塞罗纳举行的惠普创新峰会上，惠普宣布扩展其HP Jet Fusion 3D打印解决方案的安装，并与数字制造创新者Protolabs，Materialise和ZiggZagg合作。作为在第四次工业革命中帮助世界充分应用数字技术的领导者，惠普还展示了与国际增材制造(IAM)3D Hub的合作，并强调了3D打印在行动中的众多应用，其中包括瑞士卫队新型轻量级头盔，百事公司的定制黑豹口罩，高性能赛车的气流歧管，用于摩天大楼建造的工业机械，以及改善患者生活质量的矫形器等。

Multi Jet Fusion公司总经理Ramon Pastor表示：“12万亿美元制造业的数字化转型正在改变世界设计师，产品开发人员，制造和供应链专业人员的博弈，为3D打印生态系统创造巨大机遇。惠普公司“通过与我们的客户合作，我们很自豪地加入重塑了世界设计和制造商的方式，并推动HP Multi Jet Fusion实现的创新应用的行列。无论是帮助瑞士卫队保护梵蒂冈还是重塑整个行业如整形外科可以做的事情，这些应用性是无止境的。“

创新的领导者用HP多射流熔融技术来看待制造业的数字化未来

Protolabs是全球速度最快的定制原型制造和按需生产零件生产商，在四个国家拥有11家制造工厂，正在将其在美国和德国的7台HP Jet Fusion 3D打印机升级到工业HP Jet Fusion 4210 3D系统，以满足日益增长的全球3D制作服务需求。

“随着对3D打印生产应用的需求持续增长，惠普的Multi Jet Fusion技术正在进一步提高我们快速且经济高效地为客户提供工业级部件的能力，”Protolabs总裁兼首席执行官Vicki Holt说。“通过扩大HP Multi Jet Fusion服务的能力以及在美国和欧洲安装打印机，我们正在逐步满足全球客户群的需求，并展示当今按地理分布的按需生产已成为现实。”

Protolabs利用Multi Jet Fusion技术的速度，质量和成本优势，为客户提供极具吸引力的定制包装应用，包括最近为其宣传饮料套装3D打印黑豹口罩的百事公司。这些优势也转化为工业领域的另一个Protolabs客户Stream Lion Design的成功应用，他发现Multi Jet Fusion的生产级功能非常适合解决公用事业行业的燃气轮机问题。新型HP 3D打印模态锤使该公司能够在现场测量发动机涡轮机并将数据收集速度提高一倍。

为医疗和工业市场提供增材制造软件和服务的领先供应商Materialise已经部署了八台HP Jet Fusion 4200 3D打印机。同时Materialise和惠普已经与RSPrint达成了一项独家协议，以扩展端到端3D解决方案，设计和制造个性化鞋垫。通过RSPrint，惠普推出的FitStation使用Materialise的3D设计和制造软件将个人生物力学数据转化为个性化鞋垫。然后可以使用HP Jet Fusion 3D打印机在全球范围内安全地制造鞋垫。

ZiggZagg是比利时一家领先的3D打印供应商，与Forecast 3D，Go Proto，Materialise，Protolabs和Stern等现有数字制造服务提供商一起，采用惠普Jet Fusion 3D打印解决方案的多单元部署。该公司已经安装了六台HP Jet Fusion 4210 3D打印机，为医疗，消费品，汽车和工业市场的客户生产配件。

ZiggZagg使用其HP多喷射融合技术为比利时和荷兰参加Belcar耐力锦标赛系列赛的赛车打印单件发动机歧管。惠普3D打印部件取代了两块注塑成型并且必须焊接在一起的部件。使用注塑零件时，当零件分开时，团队经常错失竞赛良机，由于极端压力而损坏整个歧管。该团队通过使用3D打印设计优势来优化HP 3D打印部件，以简化结构并改善气流，从而在最近的比赛中获得前5名。

全球三维卓越中心与惠普合作推动第四次工业革命

集成私营公司，公共实体和研发机构的IAM 3D Hub已经安装了八台HP Jet Fusion 4200 3D打印系统。IAM 3D Hub还利用惠普的行业领导地位和技术专长，扩大教育和培训机会，提供业务指导以及发展行业生态系统。Hub成立的目的是帮助整合和协调世界各地的3D打印资源应用，并为客户提供另一种设计，开发和制造新的有竞争力的产品和服务的方式。

IAM 3D Hub总经理Aintzane Arbide表示：“IAM 3D Hub与惠普的愿景是加速采用和开发用于工业生产的3D打印技术，并提供广阔的教育和培训机会来发展市场。惠普的领导地位已经帮助我们跨越了针对技术创新的各种计划。Multi Jet Fusion的先进功能使组织能够彻底重新思考他们的产品工程和设计方法，复杂的工作流程，并推动他们制造快速发展。”

突破性3D打印应用超越想象

HP Multi Jet Fusion平台可用于设计和生产以前不可思议的应用程序。除了来自Protolabs，Materialise和ZiggZagg的创新应用程序，作为惠普创新峰会的一部分，惠普还展示了各行各业的其他3D打印应用程序，包括：

・为教皇瑞士卫队定制头盔，自1506年起负责为梵蒂冈提供安保，包括保护教皇和教皇的住所。这些最先进的训练有素的瑞士安保专业人员穿着文艺复兴时期的传统制服，并且已经开始佩戴3D打印的HP Multi Jet Fusion轻量级头盔。

・加拿大魁北克省的工业设计公司Syncro Innovation公司使用Multi Jet Fusion生产20%的自行车头盔是一项巨大的优势。由法国制造服务提供商Sculpteo打印，Syncro选择Multi Jet Fusion服务的质量和成本效益始终如一。Sculpteo最近将HP Jet Fusion 4210 3D打印机添加到其现有Jet Fusion 4200 3D打印机产品组合中，以支持包括Syncro在内的客户不断增长的需求。

・由FICEP钢铁表面系统公司(FICEP Ss)开发的daVINCI涂装线臂，是一家专门从事增材制造，设计和R + D的工业工程公司。FICEP S3使用MultiJet Fusion减轻重量，并进一步优化DaVINCI最终生产零件的40%，从而实现更快的加速，减速和位置控制，且几何形状无法通过传统机加工或模制。这台新机器是结构钢工业中使用的机器的演变，用于保护建筑物中使用的钢材，如纽约市的自由塔或伦敦的碎片。

・英国现代矫形专家Crispin Orthotics的脚踝足矫形器。Multi Jet Fusion的功能有可能通过为患者创建个性化，精确和更美观的选项，彻底改造矫形器行业。除了这些优势之外，Crispin的动态脚踝足矫形器在Multi Jet Fusion上打印成本比同类碳纤维产品少50%。

・工业应用，包括由德国领先的数字制造商Stern 3D和10台HP Jet Fusion 4200 3D系统生产的机器人夹具和安装夹具。以医疗和汽车客户的传统制造而闻名，Stern现在将为客户提供使用Multi Jet Fusion快速生产新零件的能力。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215240-1.html

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