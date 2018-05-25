全国20个3D打印相关联盟大盘点

中国增材制造产业联盟坚持开放、创新、合作、共赢的工作原则，立足于为我国增材制造产业搭建合作与促进平台，致力于支撑行业管理、聚拢行业资源、营造创新环境、

中国增材制造产业联盟成立于2016年10月19日，是在工业和信息化部指导下，由中国电子信息产业发展研究院联合增材制造领域的企事业单位、高等院校、科研机构、产业园区等128家相关单位，按照自愿、平等、互利、合作的原则，共同发起组成的跨行业、开放性、非营利性的社会组织，现有联盟成员240家。

中国增材制造产业联盟的组织机构包括会员大会、理事会和常务理事会。其中，理事会下设秘书处，常务理事会为理事会员大会执行机构，在会员大会闭会期间负责领导开展日常工作。联盟秘书处设在中国电子信息产业发展研究院。联盟设有指导委员会和专家委员会，其中，工业和信息化部部长苗圩担任联盟指导委员会主任，原航空航天工业部部长林宗棠担任专家委员会荣誉顾问，中国工程院院士卢秉恒担任专家委员会主任。

中国增材制造产业联盟坚持开放、创新、合作、共赢的工作原则，立足于为我国增材制造产业搭建合作与促进平台，致力于支撑行业管理、聚拢行业资源、营造创新环境、促进交流合作，助力中国增材制造产业发展壮大。在条件成熟的情况下，联盟将向行业协会转变，以期更好地服务行业发展。

2.上海市增材制造协会

上海市增材制造协会是国内首家在政府部门指导下和增材制造领域各企事业单位的大力支持下，经民政部门批复正式成立的增材制造行业组织。协会现有成员单位四百余家，主要进行增材制造领域相关的研究与交流，协调、组织标准制定等工作及增材制造领域相关培训、咨询、展览、会议等活动，搭建沟通交流的平台，引导会员单位向健康、有序方向发展。重点解决增材制造技术创新和产业化发展的问题，促进我国增材制造产业发展，为实现我国增材制造产业全面腾飞贡献力量。

3.湖北省3D打印产业技术创新战略联盟

湖北省3D打印产业技术创新联盟（简称“联盟”）成立于2013年12月20日，由武汉滨湖机电技术产业有限公司、武汉金运激光股份有限公司、未来科技城人才企业发展服务有限公司、华中科技大学等5家单位共同发起，在省市区科技部门的支持下，正式成立了该联盟。目前，湖北联盟共有成员单位46家。联盟第一届理事会由华中科技大学史玉升教授担任理事长，秘书处设在未来科技城。

湖北联盟发展主要致力于整合、集聚创新资源，构建产业链合作体系，加快突破核心技术，联合培养人才，壮大骨干企业集群，提升联盟成员在3D打印技术相关领域的研究、开发、制造、服务水平。同时，联盟发挥行业渠道优势，协助政府对3D打印产业发展实行监督和管理，为政府制定相关产业政策提供依据，加快湖北省3D打印技术产业化、市场化进程，为湖北省制造业转型升级和战略性新兴产业发展提供支撑。另外，联盟协调支持成员单位申报各类科技计划，组织成员参加行业活动，与全国兄弟联盟保持密切联系，加强交流，促进合作。

4.世界3D打印技术产业联盟

为了深化全球3D打印行业间的对话与合作，2013年5月29日，世界3D打印技术产业大会期间，由亚洲制造业协会、中国3D打印技术产业联盟、英国增材制造联盟、比利时Materialise公司、德国EOS公司、美国3Dstratasys公司、美国Exone公司、美国Drexel大学周功耀教授、新加坡南洋理工大学宇航与机械学院院长ChuaCheeKai教授、英国ChocEdgeLtd、WohlersAssociates、华中科技大学史玉升教授、清华大学颜永年教授、北京航空航天大学王华明教授、华南理工大学杨永强教授、上海大学胡庆夕教授、南京师范大学杨继全教授、杭州先临三维科技公司、重庆绿色智能技术研究院、湖南华曙高科有限公司、中科院宁波材料所等40多位来自美国、德国、比利时、新加坡、英国和国内的专家学者、企业共同发起成立了世界3D打印技术产业联盟。

5.全国增材制造（3D打印）产业技术创新战略联盟

全国增材制造（3D打印）产业技术创新战略联盟（以下简称“联盟”），致力于增材制造（3D打印）技术的研究、开发、产业化、服务和应用的企事业单位等自愿组成的合作平台。联盟于2014年3月26日在南京成立。选举中国工程院卢秉恒院士为首届联盟理事长，北京航空航大学王华明教授（2015年当选中国工程院院士）和西北工业大学黄卫东教授为联盟副理事长。

联盟现依托于西安增材制造国家研究院，与研究院一同构成国家增材制造创新中心。在研究院专注增材制造行业关键共性技术研发的同时，整合行业资源的技术优势与发展需求，推动增材制造行业的发展，助力中国制造业的创新转型升级。

6.广西增材制造协会

7．黑龙江省3D打印产业技术创新战略联盟

黑龙江省3D打印产业技术创新战略联盟成立时间是2014年12月18日，黑龙江省3D打印产业技术创新战略联盟在黑龙江科技大学召开成立大会。省科技厅副厅长郭大春出席会议并讲话，联盟理事长、黑龙江科技大学校长武俊峰出席会议并致辞，省科技厅相关处室、联盟成员单位和新闻媒体的代表约100余人参加会议。

黑龙江3D打印产业技术创新战略联盟现有成员单位超过30家，是在省科技厅的倡导下，在黑龙江科技大学的主导下，由哈尔滨量具刃具集团有限责任公司、东北林业大学、哈尔滨东安发动机（集团）有限责任公司、哈尔滨汽轮机厂有限责任公司、哈尔滨工业大学、哈尔滨鑫达高分子材料有限责任公司、中国第一重型机械集团公司、哈尔滨理工大学等单位共同参与组建，北京航空航天大学徐惠彬院士和东北林业大学李坚院士出任联盟顾问委员会主任。

8.中国医疗器械行业协会3D打印医疗器械专业委会

9.四川省增材制造（3D打印）技术创新中心

四川省增材制造（3D打印）技术创新中心由四川省增材制造技术协会牵头，联合四川维嘉增材制造技术有限公司等各企事业单位、高等院校、科研机构、企业等单位创建，中心计划总投资6000万元，占地5000平米，将围绕技术、人才、市场、资本四大要素，规划建设4大分中心：展览科普中心、科技研发中心、加工服务中心、孵化器，通过整合川内闲置设备，搭建互联网+云平台，利用大数据优势，建立远程控制中心。

中心建成运营后，主要瞄准航空、航天、核电、汽车、生物医疗等高新技术产业，提供增材制造（3D打印）从设计、建模、材料选择、打印服务、后处理、培训等一整套服务，通过有偿加工、技术服务、成果转让和教育培训等多种方式，逐步实现自我积累，滚动发展，预计到2025年，创造上亿元的市场价值。

10.山东3D科技创新产业联盟

11.江苏三维打印产业技术创新战略联盟

12.浙江省3D打印技术产业联盟

13.广东省3D打印产业创新联盟

14.四川省增材制造技术协会

15.山西省增材制造产业技术联盟

16．河南3D打印产业技术联盟

17.3D打印标准化技术委员会

18.北京数字化医疗3D打印协同创新联盟

19.陶瓷3D打印联盟

20.陕西省3D打印产业技术创新联盟

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215241-1.html

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