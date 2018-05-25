富士康工业互联网副总：很多厂已不需要人甚至不开灯

23日，富士康工业互联网副总陈冠棋透露，通过工业互联网、智能制造的导入，富士康的很多产线和工厂实现了完全自动化，不需要人，甚至不需要开灯。
23日，富士康工业互联网副总陈冠棋透露，通过工业互联网、智能制造的导入，富士康的很多产线和工厂实现了完全自动化，不需要人，甚至不需要开灯。
陈冠棋指出，这反映的不仅仅是自动化带来的人力节省，还体现在制造技术的精进、品质管控的提升，还反映在制造场域需求的最佳化，甚至能源损耗的降低，以及信息和生产安全的提升。
工业互联网技术为工厂实现智能制造助力，更有望结合其他前沿技术提供产业新思路。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215243-1.html
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