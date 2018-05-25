云计算告别DIY时代 阿里云专有云挑起企业级市场大梁

而针对困扰客户的“数据孤岛”、“烟囱式应用”、“割裂的跨部门协作”等问题。阿里云推出了基于专有公共云与“中台架构”的整体解决方案。以真正的云与真正解决

“云计算的DIY时代已经过去”，5月23日在2018云栖大会・武汉峰会上，阿里云专有云事业部总经理马劲表示，DIY式私有云正被时代抛弃，不仅部署费时费力，且难以解决企业云的顽疾。取而代之的是被验证过的公共云架构，这成为企业云平台新标准。

而针对困扰客户的“数据孤岛”、“烟囱式应用”、“割裂的跨部门协作”等问题。阿里云推出了基于专有公共云与“中台架构”的整体解决方案。以真正的云与真正解决客户困境的互联网架构开启企业以云来推进数字化转型的最佳实践。

云计算的DIY时代已经过去

此前，“自主可控的飞天云”与“拿来主义云”成为行业讨论焦点，而当日的武汉峰会上阿里云总裁胡晓明再次提出“拿来主义云盖不出高楼大厦，自主研发的云才能走得更远”。

在实践中，“拿来主义云”很快暴露出没有真正掌握核心技术所带来的种种问题。比如，没有经历大规模的实战检验，稳定性差故障多，版本分支繁多且相互不兼容，跨厂商无法迁移升级。由于“拿来主义云”的软件模块往往由不同厂商提供，没有总体的规划设计，因此组件一致性差，整个系统不具备可扩展性，很容易碰到天花板。

传统上认为由物理机和项目制IT实施导致了“数据孤岛”，但“拿来主义云”并未解决该问题，反而使之愈演愈烈。事实上，这一模式下的“私有云”是“烟囱式困境”的昨日重现。Gartner开展的一份调查报告警告说，实际上只有不到5％的私有云环境具有云的全部特征。

从技术趋势来看，“拿来主义云”的热度急剧降温，从业者总结为3年间完整地经历了“从入门到放弃”。正如PC有过短暂的DIY装机时代，可以说，云计算的DIY时代已经成为过去。

公共云架构才是货真价实的企业级云平台标准

另一方面，60%以上的全球客户将身家性命放在前五大云厂商，他们无一例外都是自主研发云。统一的开发、交付与运维的公共云架构每天都在被成千上万家企业验证可靠性，将公共云的能力延伸到本地数据中心应运而生。阿里云为企业客户提供与公共云架构同源的企业专有云。

2015年，阿里云从公共云中演化出首个大规模商用的专有公共云Apsara Stack，针对企业级市场的使用特点提供在自有数据中心部署阿里云服务的全套解决方案，既能兼容本地数据中心的服务器，又拥有高效统一的专属云服务，能有效平衡平台的灵活性与可控性。

据马劲介绍，Apsara Stack具备与阿里云公共云一致的大数据、人工智能、中间件、自动运维及安全能力和服务，并可以通过混合云及私有云形式灵活部署在客户的本地数据中心。“我们提供了统一的运维管理平台，在每个区域中可部署多达6000个节点，全系产品均采用多租户隔离，保障客户的稳定体验。”

“简而言之，这是一朵放在你家里使用的真正云。”马劲总结说。

专有云+中台理念 企业数字化转型的“绝代双骄”

单纯将物理机虚拟化不是云计算，真正的云计算不仅给企业带来IT成本上的削减，更重要的是给企业带来数字化转型能力，从而提升企业的核心竞争力。

与专有公共云一脉相承的是阿里巴巴的“中台架构”。早期，烟囱式IT同样存在于阿里巴巴，在随后推动的自主研发中创新地采用“中台理念与架构”，打破了过去烟囱式的IT架构，将业务共性抽象出来并沉淀成共享业务中台，让数据在底层流动并产生价值，使得企业第一次实现全业务链中的数据在线和统一，高效探索业务和创新。钉钉、飞猪、口碑等一系列业务都基于阿里巴巴中台诞生。

现今，这一“中台架构”与专有公共云在推动数字化转型过程中发挥巨大价值。

中国邮政将新一代寄递平台部署在Apsara Stack上，平稳跨越双11业务高峰，日订单高达6400万笔；海关总署基于专有云打造了中国海关大数据云平台，实现了亿级数据的模糊查询，报关核查能力提升了5倍之多；中国联通与阿里云共建全球最大卡号管理系统，可支持每秒4万笔业务并发。

2016年初，中石化首个互联网架构的电商平台易派客上线，基于专有云方案和中台架构部署，订单中心、用户中心、支付中心、物流中心、呼叫中心等几大模块都在短期内构建完毕，从立项到上线只用了3个月。上线仅120天，就有100余家单位在易派客上开展采购业务。2017年，易派客被评为金砖四国八项核心成果之一，日均交易额高达12亿元。

“专有云帮助企业建设真正的开放弹性云平台，而中台架构能力助力企业真正打通数据，具备私有环境下企业的核心竞争力，从而实现数字化转型”。马劲表示。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215244-1.html

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