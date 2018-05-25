山西高质量推进光伏扶贫电站建设 总规模102.94万千瓦

5月22日，宁武县余庄乡石咀头村15．16兆瓦光伏扶贫电站的施工场地，纵横的沟壑间车辆往来穿梭，银色支架上工人们精心作业，整个山头一派繁忙的景象。宁武县副县长田贺玉对记者说：“政府部门多渠道筹资保进度，监理和施工队伍同时进场保质量，6月30日，全县所有村级光伏扶贫电站将全部并网发电。”连日来，记者先后走访了大同、朔州、忻州、吕梁等光伏扶贫项目大市，所到之处都能感受到严格监管的工作态度和快马加鞭的干事热情。

山西省光照资源丰富，荒山荒坡面积广阔，绝大多数贫困地区年日照时数在2000小时以上，发展光伏扶贫具有得天独厚的条件。面对繁重的任务，省各级政府多措并举破解资金难题。在土地方面，通过政府主导集中开展项目前期工作，以无偿提供用地或优惠供地的方式，最大限度降低电站建设成本；在资金方面，明确各级财政资金以及定点帮扶和社会捐赠资金，优先用于光伏扶贫项目，切块到县的专项扶贫资金，要结合光伏扶贫倾斜规模项目县。与此同时，省扶贫办还积极争取财政设立专项资金对光伏扶贫的支持，千方百计确保光伏扶贫项目顺利推动。

工程质量是确保光伏扶贫项目持久稳定收益的关键，该省落实“三个严格”、盯住“重点时期”，加强质量监管。严格设定门槛，选择具备长期运行管理能力的企业，承建光伏扶贫项目；严格选购产品，优先选用工信部最新规范公告和领跑者技术指标产品；严格工程监理，项目实施全程监管，建立工程监理信息档案，实行终身负责制。盯住3月－4月份光伏扶贫项目集中开的 “重点时期”，落实系列质量监管措施。省扶贫办产业站站长张临阳对记者说：“3月份我们对项目县工程招标项目报价、企业选择、产品选用等情况进行了摸底排查；4月份开展了质量监管督查“回头看”行动，加强施工期间的现场管理；5月初又对项目监理单位、资质以及监理负责人到位情况进行了检查，从严从实落实监理制度。”

据了解，去年底，国家下达山西省“十三五”第一批光伏扶贫电站总规模102．94万千瓦，占全国的1／4，覆盖4478个贫困村，惠及16．3万贫困户。目前，所有前期工作都已完成，具备开工条件；6月30日，至少有一半建成并网；11月30日，将全部建成并网。

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