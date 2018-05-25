中国全通拟最高8亿元收购青海光伏电站业务

中国全通公布，公司全资附属公司深圳市立德创新新能源有限公司斥资最高8亿元（人民币，下同），收购青海聚光高新科技集团有限公司83．33％股权。拟收购之青海聚光高新科技集团主要在青海省从事光伏电站的设计、建设及营运。

公告指，出售权益的代价将根据青海聚光高新科技集团于2018年至2022年的经审核纯利乘以所协定倍数1．6倍而定，惟最低价格为4亿元而最高价格为8亿元。深圳市立德创新新能源将会以现金分五期支付代价，而深圳市立德创新新能源将于青海聚光高新科技经审核报告刊发日期后30个营业日认蚵舴街Ц睹科诳钕睢

卖方赣州中远华讯网络技术有限公司将于收购协议日期后60个营业日劝才趴发青海聚光高新科技于2018年3月31日的估值报告，而估值不得低于4亿元。

青海聚光高新科技所建设及营运的现有光伏电站外，青海聚光高新科技已开始设计及建设另一个位于青海省海东市互助土族自治县及占地600亩的光伏电站。光伏电站的预期总发电量为20兆瓦（峰值）。青海聚光高新科技已自多个不同政府部门及机构取得四份主要批文，包括青海省发改委的项目备案、海东市水务局关于项目水土保持方案的批覆、国网青海电力公司关于该项目的接入系统方案批覆及长期租赁用地与建设地协议。

最后一项主要批文项目环评批覆将于2018年5月之前取得。预期有关建筑工程将于2018年底前完成，而光伏电站可于2019年初投入营运。集团认为青海聚光高新科技前景明朗，而收购事项符合集团持续寻求新能源板块的战略发展新机会的业务计划。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215247-1.html

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