雄安新区：保障能源清洁低碳，建设优质水系统

《河北雄安新区规划纲要》提出，按照绿色、智能、创新要求，推广绿色低碳的生产生活方式和城市建设运营模式，使用先进环保节能材料和技术工艺标准进行城市建设，

《河北雄安新区规划纲要》提出，按照绿色、智能、创新要求，推广绿色低碳的生产生活方式和城市建设运营模式，使用先进环保节能材料和技术工艺标准进行城市建设，营造优质绿色市政环境，加强综合地下管廊建设，同步规划建设数字城市，筑牢绿色智慧城市基础。那么，如何提供城市运行所需的清洁低碳的能源保障？新区智能市政基础设施系统如何打造？日前，记者专访了中国城市规划设计研究院水务与工程分院生态环境研究所副所长高均海。

记者：未来雄安新区如何提供城市运行所需的清洁低碳的能源保障？

高均海：清洁低碳的能源保障要从内部可再生能源挖潜、外部清洁能源供应和创新利用方面着手，坚持把节能作为“第一能源”。

内部可再生能源挖潜。新区位于太阳能较丰富地区，结合建筑屋顶和外立面，利用城乡公共空间，建设分布式太阳能利用系统。新区拥有丰富的地热资源，目前雄县县城地热供暖面积占到总建筑面积90％以上，并创造了“雄县模式”。新区将在进一步探明地热储量的情况下，合理利用地热资源。利用芦苇、秸秆、厨余垃圾等制取生物质能，实现资源可再生利用。

新区最亮的名片是白洋淀，白洋淀最大的特点是芦苇，秋冬季芦苇不及时收割，将会影响白洋淀水环境质量，并加速淀区淤积。白洋淀内部及周边村镇可利用丰富的芦苇生产生物质能，就近解决部分能源供应需求。确保新区生态系统完整，蓝绿空间占比稳定在70％。利用好园林垃圾、农业秸秆等可再生资源，能有效解决部分乡镇能源供给。

此外，充分利用高温焚烧、水源热泵等方面的技术，实现垃圾、污水等资源的高效利用。

外部清洁能源供应。坚持绿色供电，形成以接受区外清洁电力为主、区内分布式可再生能源发电为辅的供电方式。依托冀中南特高压电网，完善区域电网系统，充分消纳冀北、内蒙古等北部地区风电、光电，形成跨区域、远距离、大容量的电力输送体系，保障新区电力供应安全稳定、多能互补和清洁能源全额消纳。与华北电网一体化规划建设区内输配电网，配套相应的储能、应急设施，实现清洁电力多重保障。

构建多气源、多层级、广覆盖的城乡燃气供应体系。依托国家气源主干通道和气源点，建设新区接入系统，合理布局区内燃气管网，保障新区用气供应；长远谋划利用更为清洁的替代燃料。

创新利用。坚持把节能作为“第一能源”，发展绿色建筑，推行绿色出行，加快开展梯级利用、循环利用和多能互补，打造集能源开发、输送、转换、服务及终端消费于一体的多能互补区域能源系统，把新区打造成为高效节能示范区。

探索交直流混合配电网和直流微网的应用，合理配置集中和分布式储能系统，实现储用灵活双向运行，有效消纳清洁电能；全面普及新能源汽车，实现能源的错峰高效利用。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215248-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm