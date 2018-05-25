第十届金远奖 ADHUB斩获三项大奖满载而归

5月24日，由《广告主》杂志、品微会主办的“智赢2018·第十届中国广告主峰会暨金远奖颁奖盛典”在京举行。ADHUB钧云科技分别荣获“最具营销创新企业”和“最具价值营销平台”大奖，同时ADHUB创始人及首席执行官聂子尧也荣膺“营销传播新锐人物”奖。

本次中国广告主金远奖总共涵盖案例类、公司奖、人物奖和工具奖四个大类，作为业内颇具公信力与含金量的IMC盛会，大会现场聚集了国内一线广告主、第三方数据服务商、营销传播服务公司、媒体等。ADHUB钧云科技作为国内领先的数据智能应用服务商，一直致力于通过全面实时的用户行为数据挖掘，赋予企业极速、精准的用户洞察及业务驱动能力，改变传统营销、变现及销售方式，为企业及媒体提供基础的软件搭建和自由的在线交易平台。其创新性的商业模式被组委会一致认可，在经过提名申报和严格筛选后，ADHUB获得此次“最具营销创新企业”可谓实至名归。

同时，ADHUB凭借旗下移动广告交易平台MAP获得“最具价值营销平台”奖。MAP平台的本质属性是为广告主和移动媒体提供一个一站式移动广告流量自主交易平台，广告主可借助MAP平台，通过全程可控的移动广告投放操作以及智能化的运营赋能，快速获取海量优质移动媒体流量;移动媒体可接入MAP平台高效管理流量，线上对接所有广告主需求实现移动广告位售卖，还可进行广告位自荐获取更多关注，最大程度获取变现收益。

从流量交易讲，MAP平台搭建了一个去中间化的交易平台，直接省掉中间代理对接环节，大幅度提升了交易效率;从服务效能讲，MAP平台基于流量交易路径及客户实际需求，通过提供一系列运营服务和优化工具，比如一站式赋能体系和全流程信用监测体系，让交易双方流量获取和售卖更流畅，广告管理操作更便捷，从而获取双方信任，让平台价值得以最大化体现。

特别一提的是，ADHUB创始人及首席执行官聂子尧也在此次评选中获得了“营销传播新锐人物”奖。聂子尧先生一直深耕于互联网广告行业，在数字营销领域有丰富的实战经验。基于对行业前瞻性的理解，预见到数字营销行业的平台化趋势，率先引入以技术、数据、算法为核心驱动的流量交易模式，在2016年带领团队创建了中国首个移动广告流量自主交易平台MAP。他提倡数据融合、创新和开放的理念，并赢得了行业多个合作伙伴的支持。

比如ADHUB已经与璧合科技、新数网络、游族网络等行业伙伴建立深度合作关系，共同来打造全新开放自主、透明高效的数字营销生态体系，帮助广告主和移动媒体利用平台赋能更好的实现商业推广价值。

第十届广告主峰会以“智赢”为主题，探讨了在新的营销技术驱动下，营销市场的变化及新的营销需求。此次ADHUB一举拿下三项大奖，标志着在不断努力下，其专业的技术和创新的商业模式获得了来自行业和专业人士的高度认可。ADHUB也将在聂子尧先生的带领下，继续革新技术进行业务创新，不断推动行业标准的建立和优化，促进数字营销行业的透明健康发展。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215252-1.html

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